Chema deja las cosas en su sitio para el Coria

Partido agónico del Coria ante un Arroyo muy bien plantado que le complicó mucho las cosas. Finalmente, los tantos de Carlos y Chema otorgaron el triunfo al cuadro local que le permitó conservar la tercera plaza.

marcador 2 CORIA

1 ARROYO Coria: Álex; Cano, Peto Gallego, Maíllo, Herrero, Sergio Alonso, Chema (Antonio, min. 77), David López (Rulo, min. 60), Edu Santos, Carlos y Teto (Adán, min. 87). Arroyo: Nacho; Julio, Álex Melli, Ángel, Dani, Pulido, Bachi, Juanki, Aitor (Cristian, min. 70), Asier (Santano, min. 82) y Villa. Goles: 0-1: Ángel, min. 8. 1-1: Carlos, min. 52. 2-1: Chema, min. 72. Árbitro: González Humbert. Amarillas a los locales Maíllo y Sergio Alonso y por el Arroyo a Julio y Ángel. Incidencias: La Isla, 1.200 espectadores. Se presentaron las categorías inferiores del Coria y homenaje al equipo femenino cadete de voleibol que se ha proclamado campeón de Extremadura.

El Coria salió dispuesto a hacer pronto sus deberes, pero el Arroyo se adelantó en el marcador en un córner botado por Juanki en el minuto 8 y Ángel de cabeza batía a Álex.

El gol hizo mella en el Coria que no era capaz de romper el muro defensivo a los arroyanos hasta el punto de que en los primeros veinte minutos no puso en peligro la meta de Nacho. En el 25, David López tuvo una buena oportunidad a través de un centro de Cano, pero el balón se marcharía a córner y en el saque Maíllo cabeceaba fuera. Y en el minuto 39, el Coria pudo marcar en una serie de rechaces que no encontraron puerta.

El Coria mejoró en la segunda parte. El primer balón llegaba a Carlos que remataba sesgado y ajustado al poste para batir a Nacho y empatar. En el minuto 59, Chema era el encargado de botar una falta que Alonso peinaba a las manos de Nacho. De nuevo, en el 63 Pedro Santos sacaba un córner y el cabezazo de Héctor Gallego lo interceptaba el cancerbero del Arroyo. En la siguiente jugada, los visitantes pidieron penalti por un posible derribo dentro del área que el colegiado no señaló. En el 68, gran zapatazo de Santos que Nacho enviaba con serias dificultades a córner. El conjunto local buscaba incesantemente el empate hasta que en el minuto 72 Chema completamente solo, recogía un balón para poner el 2-1 en el marcador.

El Coria pudo aumentar la cuenta en el tramo final con un remate que pegaría en el larguero. En el 90, era Edu Santos, muy destacado, el que botaba un córner fallando Rulo una gran ocasión.