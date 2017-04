El Extremadura B mide las opciones de liguilla del Jerez

Un Jerez incrustado en la lucha por la cuarta plaza recibe a un Extremadura B casi salvado, sin presión y que examinará las opciones de los templarios de meterse en los puestos de liguilla de ascenso.

JEREZ-EXTREMADURA B Jerez: Álex; Pedro Oliva, Pablo, Ferreiriña, Barrero; Toboso, Juanito de la Cruz, Jorge Zafra; Ramiro, Juan Germán y Chema. Extremadura B: Sergio; Hipólito, Lolo, Ito, Alberto; Dylan, Perera, Cielo, Fran Sabaté, Samuel Manchón; y David Cruz. Árbitro: Paredes Carrasco. Campo y hora: Manuel Calzado Galván, 18.30 horas.

El entrenador del Jerez, José Antonio Vázquez Bermejo, espera un partido muy complicado por dos factores. El primero es porque su plantilla es corta -de 15 jugadores actualmente- y cree que los jugadores están sobrecargados de partidos. «Estamos 15 desde hace dos meses y eso se nota en las piernas de los futbolistas», apunta Vázquez Bermejo.

La otra situación que complica el partido para los templarios es el rival. Un Extremadura B con calidad, con confianza en su juego y que no se juega nada, aunque llega con bajas sensibles como la de Leandro: «Un rival complicado porque no se juega absolutamente nada y querrán disfrutar jugando al fútbol. Es un equipo joven, con un buen trato de balón y buenos futbolistas y que no tiene ninguna presión, lo que les va a hacer ser muy peligrosos».

Para contrarrestar estas dos situaciones, el Jerez juega con la ilusión de colarse entre los cuatro primeros clasificados. «Tenemos la ilusión de seguir peleando e intentar quedar arriba entre los cuatro primeros», asegura el técnico del conjunto templario.