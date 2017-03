Moralo y Cacereño reeditan clásico

Navalmoral de la Mata recupera hoy a partir de las 20.00 horas en el Municipal uno de los clásicos provinciales por excelencia. En liza, Moralo y Cacereño se batirán el cobre con objetivos distintos pero en la misma dirección. Por una parte, el Moralo, con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, espera acabar su particular 'Tourmalet' con un triunfo ante el conjunto capitalino. Por la otra, el Cacereño viaja hasta Campo Arañuelo con la intención de no dar síntomas de flaqueza en la cabeza de la tabla.

MORALO-CACEREÑO Moralo: Pedraza, Alfredo, Mula, Agüero, Iván Sánchez, Dani Pino, Sergio Gómez, Pinilla, Yoni, Chico y Barbero. Cacereño: Camacho, Carlos García, Pablo Molina, Asiel, Mansilla, Elías Molina, Aarón, Copete, Kevin, Pino y Minaya. Árbitro: Carrasco Borrero. Campo y hora: Municipal de Navalmoral de la Mata, 20.00.

La semana en el líder no ha sido fácil, pues la entidad ha tenido que lidiar con la salida de Edu Moya. Tras un acuerdo entre club y jugador, el lateral se ha desvinculado del decano del fútbol extremeño a través de un acuerdo por ambas partes. En este contexto, el Cacereño afrontaría la recta final de la temporada con 20 jugadores si no llegase ningún refuerzo.

Sin bajas por sanción en su expedición y con las únicas dudas de Martins y Santi Polo, el Cacereño busca su séptima victoria consecutiva.

El Moralo ante sus seguidores se crece y quiere brindar un buen espectáculo con poco que perder una vez consumada la permanencia y con escasas posibilidades de engancharse a la zona de playoff. «Nuestra afición debe ser el jugador número 12. Dentro del campo se nota si la afición está enchufada como el día del Badajoz, por ejemplo, que fue una olla a presión. Ojalá nos respalden y vengan a ver un bonito encuentro», señala el entrenador Emilio Gil.

El Moralo quiere jugar de tú a tú al líder, con intensidad, para que las fuerzas se equiparen. Pese a la dificultad de la empresa, la cita llega en el mejor momento para los locales por no tener la necesidad de puntuar. «La solidaridad en el campo debe ser una parte importante para intentar la gesta. Esperemos que se den los condicionantes necesarios para obtener un buen resultado», sentencia Gil, que no podrá contar ni con Lolo, sancionado, ni con Carmelo, lesionado.