El Príncipe Felipe cobrará vida esta primavera

El Cacereño mueve sus hilos para intentar hacer viable la entidad por sus propios medios. Y es precisamente en la iniciativa privada donde se ha puesto el foco. Además de los últimos apoyos recabados por parte de firmas regionales, el decano del fútbol extremeño se ha decidido a hacer rentable el que, sobre el papel, es el mayor lastre de la sociedad anónima deportiva; el estadio Príncipe Felipe.

Para ello el club ya tiene cerrada la fiesta universitaria de la primavera, que se celebrará el 6 de abril con 12 horas de espectáculo ininterrumpido y una decena de artistas. Por otra parte, aunque aún no ha sido anunciado de forma oficial por ninguna de las partes, existe un acuerdo para que el coliseo verde, propiedad del Cacereño, acoja el 20 de mayo un concierto de Hombres G. Ambos eventos, según apuntan fuentes del club, no tendrán incidencia en la preservación del césped. En el caso del grupo madrileño, la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Plasencia ya dio por cerrado un concierto de la banda de pop rock para el 7 de junio en esta localidad, aunque un representante desmintió tal acuerdo asegurando, no obstante, que el grupo vendría a Extremadura. Además, el Cacereño baraja la cesión del estadio para la realización de un macroconcierto en los próximos meses.

Coincidencia horaria

En otro orden de cosas, Cacereño y Cáceres Basket volverán a coincidir en día y hora jugando como locales en la ciudad el próximo día 26 de marzo. El equipo de baloncesto, que disputa sus partidos de forma habitual los viernes a las 21.00 horas, lo hará en esta ocasión el domingo 26 a las doce del mediodía frente al Araberri debido a sus compromisos televisivos. Por su parte, el Cacereño, que habitualmente juega los domingos a las doce como local, descarta un cambio de horario para no alterar la rutina adquirida por el equipo durante toda esta temporada.

En lo estrictamente deportivo, el Cacereño regresó ayer a los entrenamientos con una de cal y otra de arena. La mala noticia para los intereses del equipo verde es el estado de Santi Polo, quien todavía se verá obligado a ausentarse de la convocatoria el sábado en Navalmoral de la Mata ante el Moralo al no estar aún recuperado totalmente de sus dolencias. Por ello, su emplazamiento en el lateral izquierdo volverá a ser ocupado por Pablo Molina, que está supliendo con solvencia su papel en las últimas semanas. Por su parte, el senegalés Martins Diop, tras una buena evolución en los últimos días, ha sido la nota positiva y ya ha comenzado a entrar con sus compañeros en los entrenamientos. Si todo va según lo previsto, el atacante podría ser de la partida este sábado en el segundo encuentro consecutivo que los verdiblancos jugarán lejos de casa.

Con siete puntos de ventaja respecto a su inmediato perseguidor, el Badajoz, a falta de nueve jornadas para el final de la liga, en el Cacereño se confía en poder alargar una racha victoriosa que se extiende a seis triunfos consecutivos.