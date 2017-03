«Mi situación no es la esperada»

Llegó al Cacereño con la vitola de fichaje de campanillas para aportar veteranía al juego y, sobre todo, peso específico al vestuario. Muy activo en las redes sociales, la particular línea editorial de Edu Moya -casi siempre en positivo con mensajes que suman- se vio rota la noche del pasado sábado, apenas doce horas antes de que su equipo jugase en Fuente de Cantos, muy cerca de su Monesterio natal. Un encuentro para el que finalmente no iría en la convocatoria.

Sus mensajes, sin destinatario nominal y que contenían palabras como «maltrato, arrogancia y chulería», aún permanecían encabezando su perfil después de la victoria verde en Fuente de Cantos y al menos hasta última hora de ayer. Pensamientos al aire que, como él mismo dice, «son cosas del día a día que uno observa y que extrapola a las redes sociales».

Y es que con su falta de minutos desde que llegase al Príncipe Felipe, el lateral reconoce a este diario que la situación le está afectando: «Mi situación no es la que esperaba en un principio. Quería haber contribuido más, pero son las circunstancias que hay. El del domingo era un partido especial al estar cerca de mi pueblo con tanta gente querida, pero a mí me duele no ir convocado en cualquier encuentro porque soy un profesional. Son decisiones del entrenador. Nunca he levantado la voz y siempre he estado al lado de los compañeros a pesar de situaciones que no he compartido. Lo que quiero ahora es arreglar mi situación con el club».

«La confianza y la motivación van en función de lo que el entrenador y el presidente me valoren»

«El presidente confía en mí y sabe lo que puedo aportar dentro y fuera del campo»

Con esto último, Edu Moya se refiere al acuerdo verbal alcanzado con el Cacereño antes de firmar el contrato de esta temporada, cuando se contempló la posibilidad de continuar una segunda campaña ligado al equipo del Príncipe Felipe. «Lo que quiero es llegar a un acuerdo lo antes posible para conocer las miras que tienen ellos en mí o saber qué es lo que pinto yo en el club. Mi ilusión y mi compromiso era seguir creciendo y hacer crecer al Cacereño. Si ellos no quieren, tendré que buscarme la vida como he hecho siempre. Ellos saben lo que yo puedo aportar en el campo y al club en otros muchos ámbitos por mi experiencia», confiesa

¿Contempla entonces que le ofrezcan alguna otra parcela dentro del club la próxima campaña? «De momento como futbolista. No me he planteado otra parcela, a no ser que sea el presidente el que lo proponga. Él confía en mí y sabe qué es lo que puedo aportar al Cacereño tanto dentro como fuera del campo. Vamos a dejar que pase la semana y se arregle todo. Quiero cerrarlo cuanto antes para no pensar en otra cosa».

Después de estas palabras, ¿se siente Edu Moya con confianza para afrontar lo que resta de competición? «La confianza y la motivación van en función de lo que el entrenador y el presidente me valoren. Si ellos creen que soy una persona válida, que lo demuestren con lo que se habló en su momento. Lo que quiero es hablar con ellos cara a cara para que pongamos las cartas encima de la mesa».

Semana corta

Al margen de que el futuro de Edu Moya pueda resolverse a lo largo de los próximos días, en el Cacereño se viven días felices por el actual momento por el que pasa el conjunto verdiblanco. Con siete puntos de diferencia respecto al segundo clasificado y a falta de nueve jornadas para acabar la liga, los hombres dirigidos por Adolfo Muñoz tendrán una semana más corta de lo habitual por el hecho de jugar el sábado en Navalmoral de la Mata ante el Moralo.

Además, las sensaciones vertidas el pasado domingo en Fuente de Cantos generan optimismo en un equipo que, a tenor de lo visto, se desenvuelve mejor a domicilio que en su propio feudo, marcado por el hándicap de un terreno de juego maltrecho e irregular.

Respecto a la enfermería, con Martins aún en proceso de recuperación, la duda en el líder del grupo extremeño es la de Santi Polo, cuya evolución marcará si puede estar o no disponible.