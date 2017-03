Juan Marrero imprime carácter al Badajoz

Sólo ha dirigido tres sesiones, pero los jugadores ya saben de la exigencia del nuevo técnico. Juan Marrero tiene muy claro que necesita sacar el máximo rendimiento a su plantilla en cada partido para intentar el reto de remontar al líder y conseguir los objetivos marcados. «No hemos parado de correr, no nos hemos conformado con el 3-0», apuntaba tras su estreno con goleada al Santa Amalia.

El preparador blanquinegro ha devuelto el carácter combativo al vestuario. Los futbolistas lo reflejaron sobre el césped y salieron a morder en cada disputa del balón. En esa ambición e inconformismo Marrero traza su hoja de ruta. «Han sido tres sesiones y no se pueden notar cambios, pero he sido muy pesado con el aspecto psicólogico. Les he dicho que disfruten, que le metan un ritmo de partido alto, que no paren. No quiero que estén media hora alto y luego bajen porque para mí es injusto. No puedo concebir un partido sin darlo todo los 90 minutos. No te puedes guardar nada. Hoy se ha visto que el equipo siempre ha querido más. Es importante esa mentalidad porque nos va a servir para los partidos que vienen o situaciones que puedan venir. La valentía, la intensidad, la presión sin balón... es importante para mí y la tenemos que elevar un poquito más».

El nuevo técnico del Badajoz apuesta por darle una mayor velocidad al juego e insiste en que sus jugadores se vacíen el tiempo que estén sobre el campo. «En la segunda parte hemos parado diez-quince minutos, pero también es normal porque físicamente es difícil aguantar un ritmo muy alto. Estoy contento con el esfuerzo de los jugadores. Hay cosas que mejorar. Una de las claves para diferenciarnos del otro equipo es meter ritmo al partido. El ritmo tiene que ser alto. El campo es precioso, ancho, es lo que un equipo se tiene que exigir».

La enfermería sigue sin dar tregua al Badajoz. El último en caer ha sido Amine, que fue operado ayer y se despide de lo que queda de la temporada, y se une a Benítez y Pozo. Las lesiones preocupan a Marrero ahora que llega la parte decisiva del campeonato para que su plantilla mantenga ese nivel de exigencia que requiere un aspirante a todo y no pierda ese plus de competitividad. «Tenemos que recuperar a los lesionados. Hoy estábamos con quince más David, del filial. Necesitamos cambios porque la exigencia es máxima y ahora que viene el calor y partidos complicados va a haber un desgaste y necesitamos a la gente». En ese sentido, el técnico quiere tener a todo su equipo enchufado. «Aquí todos son titulares. Que nadie se confíe porque quien se crea titular se puede llevar una sorpresa. El día a día es importante y el rendimiento en el verde lo es más. Necesitamos de los 18 para jugar».

Marrero confía en Nico e Isi y adelantó que les alternará bajo palos cada dos o tres partidos. «Son dos porteros muy parejos. Seguramente va a haber rotaciones. Los dos se merecen jugar».

Sobre su estreno como entrenadro en el banquillo del Nuevo Vivero, reconocía haber sido especial. «Siempre vivo los partidos con mucha intensidad, pero hoy un poco más por el escenario y el debut».