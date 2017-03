El vestuario del Badajoz, a examen

El Nuevo Vivero determinará esta tarde (17.00 horas) si se cumple la máxima de que la victoria está casi asegurada con el entrenador nuevo. Juan Marrero se estrena en el banquillo del CD Badajoz contra el Santa Amalia en presencia de la exigente parroquia pacense, que volverá a sacar la lupa para comprobar el rendimiento del equipo. Pero el del técnico valenciano no será el principal examen para este caluroso comienzo del mes de marzo. El verdadero examen lo afronta un vestuario que de una vez por todas debe dar un golpe encima de la mesa y demostrar que se confeccionó para cotar mayores que mirar desde la distancia (siete puntos que son ocho) al líder Cacereño. Bastaron cuatro jornadas sin triunfo alguno en una segunda crisis del actual curso para llevarse por delante a un reconocido técnico como Agustín Izquierdo. Banquillo caliente el blanquinegro, unido a otra ley que impera en el fútbol por la que el entrenador acapara el punto de mira mientras el plantel respira aliviado. Ahora ya no hay colchón. Se acabó el chaleco antibalas. Además, el rival es propicio para arrancar con lucidez ese renacimiento y el antecedente, con la goleada en Zafra con Nacho Cortés al frente, es muy positivo.

CD BADAJOZ-SANTA AMALIA CD Badajoz: Nico, Chechu, Pozo, Borrego, Gallego, Parada, José Ángel, Herrera, Joaqui Flores, Gabri y Joselu. Santa Amalia: Rubén, Álvaro, Santi, Rubio, Puyer, Alex, Curro, Chechu, Carlino, Rico y Chino. Árbitro: Luis Miguel Fuentes Pérez. Estadio y hora: Nuevo Vivero (17.00).

Finalmente fue Marrero el elegido por una directiva que tardó algo más de lo deseado en encontrar el sustituto. Apenas ha entrenado con sus nuevos pupilos, así que el tiempo es oro en esta recta final de campeonato. La apuesta es similar a la emprendida hace un año con Izquierdo: gran técnico, experimentado, exigente a la vez que conocedor del fútbol regional, en lugar de aventurarse con un protagonista foráneo que suponga una caja de sorpresas. El tiempo dirá si la decisión tomada en pleno carnaval fue acertada. De momento, Marrero es consciente de la presión que implica esta plaza. «Es el proyecto de Tercera más importante de España por todo lo que significa como club, afición, ciudad y plantilla. Cuando uno va al Badajoz el único objetivo que se puede marcar es el máximo. Tengo las ideas muy claras de que para este club y esta ciudad la única meta es ser campeón y ascender», significaba el preparador en una entrevista reciente en este periódico.

Para recibir al Santa Amalia, el Badajoz tiene las bajas de Benítez, por lesión; y de Ruano, por sanción. Al menos el eje de la zaga, auténtico quebradero de cabeza durante lo que va de temporada, va recuperando efectivos con Pozo y Borrego. Incluso Rodao entró al final en la convocatoria, la primera de Juan Marrero al frente del conjunto pacense.

Un Santa Amalia que también viene de victoria en el duelo ante La Estrella (3-2), añadida a la cosechada una semana antes en Pueblonuevo (1-2), por lo que llega con la moral por las nubes, con el peligro de que no tiene nada que perder. Seis puntos que sumados a los dos empates previos han distanciado a los amalienses en ocho puntos de los puestos de peligro. En sus filas, un viejo conocido de la hinchada, Curro, que volvió a casa.

Se espera un buen ambiente. Por sexto año consecutivo, el Badajoz celebra su particular 'Partido Carnavalero', al que se ha cursado invitación a todas las comparsas, grupos, etc. Además, las peñas Baluarte Blanquinegro y El Chirigallo entregarán los premios Turuta y Rumbera de Plata a la murga Los Mirinda y la comparsa Cambalada. Un poco de color no está de más.