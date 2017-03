El Cacereño, obligado a sacar el mono de trabajo

Si el Cacereño no quiere estar pendiente de lo que hagan sus rivales para proclamarse campeón, las cuentas son claras. Los de Adolfo Muñoz tendrían que ganar ocho de los diez partidos que restan para finalizar la liga con el objetivo de poder guardar la radio en el cajón. En esta particular cuenta atrás, el líder de la Tercera extremeña tendrá su primera piedra del camino hoy a las 12.00 horas en el Francisco de Zurbarán, en Fuente de Cantos, ante un equipo que se está jugando la permanencia. La misión para los visitantes pasa por no comenzar a desperdiciar el colchón de siete puntos que tienen respecto al segundo clasificado, un Badajoz que cuenta con aires renovados tras la llegada al banquillo del exjugador verdiblanco Juan Marrero.

FUENTE DE CANTOS-CACEREÑO Fuente de Cantos: Burgui, Diego, Eladio, Chema, Iván, Borja, Juanlu, Mendo, Tejero, Félix y Reina. Cacereño: Camacho, Carlos García, Pablo Molina, Mansilla, Elías Molina, Nando González, Aarón, Copete, Kevin, Pino y Pucho. Árbitro: Holcer Levato. Campo y hora: Francisco de Zurbarán, 12.00.

Con cinco victorias consecutivas en su haber, los cacereños viajan con las ausencias de Martins y Santi Polo por lesión, así como del central Asiel por sanción. Por este último motivo el cuerpo técnico se verá obligado a introducir alguna variante en el eje de la defensa. Con varias opciones disponibles de reconversión de jugadores, todo apunta a que pueda ser Elías Molina el que retrase su posición para formar pareja con Mansilla, siempre y cuando Adolfo Muñoz no opte por dar la alternativa al único central natural que permanece en la retaguardia, como es Abdel. En la banda izquierda será nuevamente el gaditano Pablo Molina el que acapare la titularidad por tercer encuentro consecutivo.

Por su parte, el Fuente de Cantos, todavía en puestos de descenso pero a tan solo tres puntos de la zona que marca la salvación, encara la cita con altas dosis de moral tras su triunfo de la pasada semana en Olivenza. Una machada que sirvió para que los fuentecanteños pusiesen fin a una importante sequía de victorias: «Seguimos en situación angustiosa y solo hemos dado un pasito», asegura el técnico Antonio Rueda. La mala fortuna parece haberse cebado esta semana en la plantilla local en forma de enfermedad o lesión. Y es que para la cita de hoy el conjunto verde no podrá contar con Martos y Jesús Toy, sancionados, así como con Carlos Toy, aún lesionado. Además, Mario, José Ramón y Maya cayeron enfermos, a lo que se unen los problemas físicos de Zapata, Félix y Reina. Por ello, el míster sevillano tendrá problemas para completar la convocatoria, por lo que no se descarta la inclusión de algún juvenil para configurar la lista de 16 jugadores.

Consciente de la dificultad que entraña el hecho de recibir al líder, el preparador local no renuncia a nada: «Son muy fuertes, los mejores de la categoría, con una gran pegada y mucha velocidad. Va a ser muy complicado, pero intentaremos hacerles frente y aprovechar nuestras opciones», confiesa.

En el otro banquillo, el entrenador Adolfo Muñoz ya reconoció días atrás lo complicado de ir a por los tres puntos en el campo de un rival que se está jugando el descenso. Por ello, la preparación semanal en el equipo de la carretera de Salamanca se ha basado en evitar relajaciones en el grupo de trabajo, a sabiendas de que aún quedan 30 puntos en juego y de que a estas alturas de la temporada todos los equipos salen a morder.

Como anécdota, el Cacereño lucirá hoy en Fuente de Cantos la misma indumentaria blanca utilizada hace quince días en Jerez de los Caballeros y que dio la vuelta a todo el país en los medios de comunicación nacionales al llevar los dorsales rotulados a mano. Ya con su serigrafía correspondiente, el decano del fútbol extremeño vestirá nuevamente la que ya es su tercera equipación oficial debido a la coincidencia de colores con el cuadro local.