«Ascender es un objetivo ilusionante y atractivo»

El Badajoz ha encomendado su misión al 'señor de los ascensos'. Juan Marrero sabe de qué va esto y asume el reto de llevarlo a Segunda B a pesar de tener sólo dos meses y medio para poner su impronta. El nuevo técnico blanquinegro no renuncia al título, aunque es consciente de la dificultad de dar alcance al Cacereño y en cualquier caso subraya que la plantilla tiene potencial para ascender por el camino largo.

¿Cómo afronta este nuevo reto?

Con mucha ilusión, muy contento y muy agradecido a la directiva por su confianza y haberme dado esta misión. Es el proyecto de Tercera más importante de España por todo lo que significa como club, afición, ciudad y plantilla.

¿Es consciente que el Badajoz sólo contempla el ascenso?

Vengo a ofrecer mucho trabajo y humildad. Cuando uno va al Badajoz el único objetivo que se puede marcar es el máximo. Tengo las ideas muy claras de que para este club y esta ciudad la única meta es ser campeón y ascender.

Pero tiene sólo dos meses por delante, ¿es una presión añadida?

El objetivo es quedar campeón. Pero dependemos del Cacereño, incluso sumando los 30 puntos no sería seguro. El ascenso con trabajo se puede lograr. Se dan todas las condiciones para tener bastantes posibilidades de conseguirlo por campo, afición y ciudad. Las herramientas las tenemos, ahora hay que ponerse a trabajar.

¿Cree que el título es posible?

En el fútbol mientras las matemáticas no digan lo contrario hay que intentarlo. Dependemos del Cacereño y necesitamos hacer un mayor número de puntos. Por nuestra parte sería muy triste y decepcionante que fallara el Cacereño y nosotros no estemos ahí para aprovecharlo.

¿Y qué considera más factible quedar campeón o ascender?

Factible son los dos. Pero remontar 7 puntos quedando 30 es dificilísimo. Ascender también es difícil, pero ahí partimos en las mismas condiciones que los demás. Tenemos que trabajar para llegar preparados a la fase de ascenso porque siempre son duras y es muy difícil ascender.

Por delante tiene una carrera contrarreloj, ¿le dará tiempo en dos meses y medio a enderezar el rumbo y llevarlo a Segunda B?

A ningún entrenador le gusta coger un proyecto faltando dos meses, aunque creo que podemos llegar al final en buenas condiciones. El Badajoz tiene algo muy importante en el caso de tener que superar tres eliminatorias y es su profundidad de plantilla. La exigencia de una fase de ascenso merma mucho con lesiones y tarjetas y con esta plantilla se puede afrontar con garantías.

¿Cómo se ha encontrado el vestuario?

Es un vestuario magnífico. La plantilla está muy compensada y tiene mucha calidad. Ahora hay que trabajar el aspecto psicológico y también están las lesiones, pero tenemos tiempo por delante para trabajar y recuperar gente.

¿Qué carencias ve en la plantilla y si pudiera qué posiciones reforzaría?

Esta plantilla tiene tres jugadores por puesto. Lo que pasa es que las lesiones han desequilibrado a la plantilla. Hay cuatro atacantes, tres centrales, cuatro extremos, dos porteros... quizás en el centro del campo sea donde pueda haber pocos efectivos y haya que reconvertir a algún jugador, pero cuando se recuperen los centrales podemos devolver a Juli (Rodao) a su posición y estaría más compensado.

Desde fuera, ¿qué piensa que le ha podido pasar al equipo?

El fútbol no entiende de situaciones. Agustín (Izquierdo) y Julio (Gómez) han hecho un trabajo excelente, pero los resultados no acompañaron, nada más. El fútbol te da sorpresas como el 6-1 del Barça. Estoy convencido que los jugadores van a dar el doscientos por cien. La gasolina de cualquier proyecto son los jugadores, son los que deben llevar la ilusión a la afición. Pero son seres humanos y a veces también se bloquean, es normal. Necesitamos que los jugadores tiren del carro. Vamos a pensar en estos tres meses que vienen con optimismo y no en lo que ha pasado detrás.

Su porcentaje de ascensos es de efectividad máxima, tres de tres, pero siempre ha sido con proyectos a su medida, desde el inicio.

Solamente he cogido a un equipo a mitad de temporada y fue al Extremadura quedando siete jornadas, pero cuando he tenido un proyecto desde el principio he ascendido siempre. Sería muy importante el ascenso para una ciudad de 150.000 habitantes por la repercusión que tendría en todos los aspectos. Es un objetivo ilusionante y atractivo.

Un factor favorable es que conoce bien el grupo y la plantilla.

He coincidido con Pozo, Chechu, Ruano y José Manuel, pero conozco perfectamente a los demás. Joaqui, Álex, Joselu, Borrego, Parada, Gabri, Javi López... Sé del potencial que tiene esta plantilla y estoy muy ilusionado.

¿Qué es lo primero que le ha dicho a los jugadores?

Que somos unos privilegiados por estar aquí porque no hay ningún club de Tercera en España como el Badajoz. Todos los detalles están cubiertos. Vamos a luchar por ello y estar comprometidos. Merece la pena invertir estos tres meses y dar el doscientos por cien. Este proyecto, esta ciudad y esta afición se merecen estar en Segunda B como mínimo.