Nacho Cortés reactiva el gen ganador

El Badajoz necesitaba creérselo y alguien que se lo recordara. El entrenador del Promesas se lo repitió «mil veces que son muy buenos» durante esta semana y el equipo respondió con goles en el césped. Nacho Cortés recibía el encargo de llevar al primer equipo hasta la incorporación del nuevo técnico y su principal misión en esos días fue devolver la autoestima de los jugadores. «Esta semana hemos tratado de hacerles ver que son muy buenos. Es una plantilla de mucha calidad. Había que motivarles y recuperarles el ánimo. En Zafra salieron a morder», apunta.

Nacho Cortés cogió al Badajoz de forma eventual, pero su cometido se ha prolongado hasta dirigirlo esta jornada. Pero no pudo sentarse en el banquillo al estar sancionado con el filial. «La primera vez en mi vida que me expulsan y es en este momento. Pero en Zafra los banquillos están muy pegados a la valla y estuve a dos metros. Los jugadores escuchaban perfectamente todas mis indicaciones. Fue algo anecdótico porque de todas maneras tampoco me podría haber sentado, ya que mi ficha está tramitada para Preferente y la licencia para Tercera es diferente con otras cuotas».

El equipo blanquinegro se reencontró con su calidad y recobró su espíritu ganador, aunque Nacho Cortés precisa que poco se puede notar su mano con una semana de entrenamiento. «Son jugadores profesionales, probablemente de los mejores de la categoría y el equipo estaba muy bien trabajado por Agustín Izquierdo». El técnico pacense retocó el esquema y dio libertad a sus jugadores creativos. «No ha cambiado mucho. Todo depende del jugador. Les hemos dicho que tenían que arriesgar y presionar en campo contrario. Optamos por un 4-3-3 con Joaqui y Ruano muy abiertos y como delantero referencia Gabri por su altura y su juego de espaldas. Tipo interiores como entiendo el fútbol, con dos por dentro entre líneas para aprovechar las alternativas que José Ángel y Álex Herrera nos pueden dar en ataque porque son jugadores que tienen mucho fútbol. Provocaron muchas llegadas y ocasiones. Y salió bien. Es verdad que en la segunda parte se partió el equipo y le dimos vida al Díter, pero en la primera rompimos el partido».

Profesor en los Maristas

Nacho Cortés siempre ha estado muy vinculado al fútbol base. La temporada pasada estuvo de segundo de Toni Iglesias en el Valdelacalzada y también entrenó al juvenil del Don Bosco. Su vocación son los niños, la enseñanza y el deporte. Profesor en el colegio Maristas, es también coordinador de su club deportivo. «Esta experiencia me sirve un montón para seguir aprendiendo. Ha sido algo muy bonito». No fue un lunes cualquiera para Nacho Cortés. Su llegada al cole a primera hora causó cierto revuelo en los pasillos. «Los alumnos y compañeros me han felicitado y se alegraban. Algunos estaban sorprendidos porque ni siquiera sabían que entrenaba al Promesas. Ha sido una experiencia muy bonita porque el Badajoz es el club de la ciudad y todos se han sentido muy orgullosos».

Ayer, salvo sorpresa mayúscula, pudo haber dirigido su última sesión con la primera plantilla. Este martes el equipo tiene descanso y el miércoles se marcha de viaje a Sierra Nevada con los de 3º de la ESO. «La verdad es que todo coincide en esta semana». Ante esta situación, las urgencias en el Nuevo Vivero se acrecientan para encontrar un entrenador. «Yo siempre voy a echar una mano al Badajoz en lo que pueda. Una semana puedo hacer un esfuerzo, pero más no puedo. Este miércoles tengo una excursión con el cole que además había organizado yo. También es casualidad que sea en esta misma semana».

En cuanto al futuro inquilino del banquillo blanquinegro se autodescarta. «Me encantaría entrenar al club de mi ciudad, pero es muy difícil porque por mi trabajo se deberían dar unas circunstancias muy especiales. El Badajoz siempre aspira a todo y yo acabo de empezar. El club se está moviendo para encontrar un entrenador de un perfil con experiencia y profesional». En ese sentido y como conocedor del club y de ese vestuario, ofrece algunas claves. «Tiene que ser un entrenador que dé confianza y motive a los jugadores. Un entrenador valiente, que quiera el balón. Pienso que la experiencia es importante y también la valentía. Por mi idea de fútbol que juegue en campo contrario, con intensidad y presión arriba, que sepa gestionar los minutos porque todos los jugadores de esta plantilla son de un nivel alto y esa competencia de tenerles enchufados ayuda al equipo».