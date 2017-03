Ejercicio de sobriedad del Cacereño

El Cacereño suma y sigue. El líder de la Tercera extremeña no tuvo ayer especiales problemas para derrotar al Calamonte (2-0) en un encuentro marcado, como casi siempre, por el mal estado del terreno de juego. Una superficie irregular y que embarrada, como ayer, torna el juego en lento, imprevisible y poco lúcido en cuanto a los aspectos formales de la práctica del fútbol.

2 CACEREÑO

0 CALAMONTE Cacereño: Camacho; Carlos García, Pablo Molina, Mansilla, Asiel, Elías Molina, Aarón, Copete, Kevin (Artigas, min. 67), Pino (Nando González, min. 83) y Pucho (Minaya, min. 73). Calamonte: Miguel; Carlos, Ñoño, Pity, Saúl, Juanfe (Mario, min. 75), Bernabé (Caldera, min. 68), Enrique, Perico (Álvaro, min. 45), Carrasco y Vilorta. Goles: 1-0: Asiel, min. 32. 2-0: Minaya, min. 74. Árbitro: Delfa Ramos. Amonestó a Pino y Asiel por el Cacereño, así como a Juanfe, Bernabé, Perico, Álvaro y Carrasco por el Calamonte. Incidencias: Incidencias: 900 espectadores en el Príncipe Felipe. Césped en mal estado.

En este escenario, y una vez más sin exquisiteces, el Cacereño volvió a ponerse el mono de trabajo para ligar su quinta victoria consecutiva. Y todo ante un rival que, aunque no quiso especular, tampoco inquietó la meta de Camacho, fruto de una sobriedad defensiva de la que el Cacereño hizo gala.

Sin miedo escénico, al Calamonte no le dolieron prendas para salir con defensa adelantada y una política de aguerrida presión en la salida de balón del Cacereño, lo que favoreció que los de Adolfo Muñoz tardasen aún algunos minutos en hacerse con un control cómodo del juego. De hecho, la primera ocasión mínimamente destacable fue la del visitante Bernabé en el minuto 13 de juego, cuyo disparo acabó mansamente en las manos de Camacho.

Fue a partir del primer cuarto de hora cuando el Cacereño comenzó a pisar zona de tres cuartos con más presencia. Carlos García lo intentó dos veces desde lejos, aunque sin éxito en su apuesta. El mayor dominio del Cacereño tuvo su recompensa en uno de los varios saques de esquina forzados por el equipo local, cuando Asiel aprovechó un fallo defensivo para cabecear a placer al fondo de la red en un espacio aéreo donde debía reinar el portero. Era el minuto 32.

Poco después, Copete dio un pase de la muerte a Kevin, aunque esta vez el meta Miguel sí estuvo atento para salir al paso del argentino y desviar el balón a córner.

Ya de regreso de los vestuarios, el Calamonte tomó la iniciativa, y eso se evidenció cuando hombres como Vilorta, un tanto perdido en la primera mitad, comenzaban a coger protagonismo. No obstante, al Calamonte no le bastó con su voluntad, por lo que sus tímidas acometidas siempre eran anuladas en última instancia por un Cacereño bien plantado y en el que gustó la actuación del lateral izquierdo Pablo Molina, que ayer repitió titularidad por la lesión de Santi Polo.

Cuando todo parecía que una vez más el líder acabaría pidiendo la hora por aquello de no conseguir cerrar sus partidos, la entrada al terreno de juego de Fran Minaya fue fundamental. En el primer balón que cogió en su reaparición en el Príncipe Felipe, el talentoso zurdo se sacó de la manga un disparo lejano que sorprendió a Miguel en el minuto 74. Con el 2-0 adverso, el Calamonte esta vez sí bajó los brazos, lo que propició que el último cuarto de hora gozase de un interés mínimo con la contienda ya decidida.

Ya en sala de prensa, ambos técnicos repararon en el estado del terreno de juego: «Lo del campo puede llegar a desesperar en ocasiones a los jugadores, pero no tiene que ser una excusa. Si no se gana por una vía, tiene que ser por otra», explicó el entrenador del Cacereño. Por su parte, Juan Pedro Sánchez reconoció que su equipo no se adaptó bien a una superficie «que incluso puede perjudicar en ocasiones al Cacereño», espetó. Los dos preparadores dieron por justo un resultado que afianza al Cacereño en la primera posición de la tabla, con siete puntos de ventaja respecto al segundo.