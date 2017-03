El Pueblonuevo mide a un Don Benito renovado

Continuidad con matices en el Don Benito para recibir hoy en el Vicente Sanz al Atlético Club Pueblonuevo, en el primer partido de Juancho Pozo tras hacerse oficial su cargo como entrenador tras la dimisión de Emilio Sosa. Como ya se ha anunciado, Patri será el segundo entrenador hasta final de temporada.

DON BENIT0-PUEBLONUEVO Don Benito: Sebas Gil; Trinidad, Germán, Garretas, Ricardo Durán, Gonzalo, Christian Beltrán, Abraham Pozo, Javi Asensio, Iván Bolado y Asier Alonso. Pueblonuevo: Isaac; Tiveros, Luengo, Casero, Juanlu, José Luis, Gaitán, Iván, Juanma, Gabri y Manu. Árbitro: Roberto Paredes Carrasco. Estadio y hora: Vicente Sanz, 17.00

Tarde por tanto de debut oficial para ambos en el banquillo rojiblanco, en el que habrá que palpar el recibimiento de la grada tras la precipitada salida del técnico manchego hace sólo unos días.

Ya ente el Coria, Juancho Pozo cogió las riendas del equipo, aunque no pudo evitar la derrota por 2-1 en el estadio de la Isla. Con sólo unos días para preparar ese encuentro, ahora ya ha contado con una semana completa para introducir algunos matices, aunque no va a cambiar en exceso la línea seguida por Sosa. «Patri y yo hemos estado esta semana analizando y hemos matizado algunas cosas que teníamos que mejorar y hemos cambiado otras que teníamos quizás más descuidadas», señala Pozo.

Sobre esta primera semana con plenas facultades en el cargo, el técnico ha destacado el trabajo realizado por la plantilla y su implicación para seguir en la misma línea y lograr el objetivo final que es estar entre los cuatro primeros.

Y aunque Juancho Pozo mantiene la filosofía de ir partido a partido, no ha pasado por alto el calendario que se avecina para su equipo. No obstante, tras Pueblonuevo y La Estrella, el Don Benito tendrá su particular 'Tourmalet' con enfrentamientos directos por ese objetivo ante Badajoz, Azuaga, Jerez, Calamonte y Cacereño. «Está claro que los partidos de casa hay que sacarlos, así como los de fuera que tengamos a mano, sabemos que el calendario que tenemos no es fácil, pero hay que sacarlo».

En ese partido a partido, la primera cita será esta tarde ante el Pueblonuevo, equipo ante el que recibió la primera derrota de esta temporada, en la primera vuelta. Ahora la situación es distinta, pues llegan con la necesidad de ganar para alejarse del descenso y los locales con la obligación de sumar los tres puntos para mantenerse arriba. Por ello, ambos tendrán que poner en una balanza esa necesidad en un partido en el que Pozo cree que el Pueblonuevo les va a dejar el balón y estarán replegados.