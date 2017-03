Adolfo: «Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y no podemos relajarnos ahora»

En el Cacereño no quieren euforias: «Intento que no la haya. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y no podemos relajarnos ahora», explicaba ayer el entrenador Adolfo Muñoz con la mente puesta en el partido de mañana (Príncipe Felipe, 12.00 horas) frente al Calamonte.

El técnico verdiblanco es consciente de que la diferencia de siete puntos que en la actualidad separa a Cacereño y Badajoz no es aún ni mucho menos definitiva para determinar el campeón de liga, sobre todo tiendo en cuenta que los pacenses ya han sido capaces de remontar una ventaja similar, aunque celebra que «a pesar de eso el equipo nunca bajó los brazos entonces».

La visita del Calamonte al feudo verde se ve en la carretera de Salamanca como una buena oportunidad para ganar estabilidad en la tabla. Un equipo que en el partido de ida ya consiguió arrancar un empate al Cacereño en tierras calamonteñas: «Es un rival complicado, con mezcla de veteranía y juventud. Llevan tiempo jugando juntos y se conocen bien», destaca Adolfo sobre su adversario.

Sobre el calamitoso césped del Príncipe Felipe no podrá estar mañana Martins, quien sigue parado a la espera de que la próxima semana pueda comenzar a ejercitarse con carrera continua. Al senegalés le quedan todavía unas tres semanas para poder competir por un puesto en el once. La única duda que presenta el cuerpo técnico del Cacereño es la de Santi Polo, cuya evolución en las próximas horas será determinante para conocer si puede o no ser de la partida. En este perfil izquierdo de la retaguardia, Adolfo cuenta con la figura de Pablo Molina, quien el pasado domingo cuajó una buena actuación en la victoria en Jerez de los Caballeros.