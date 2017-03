Patiño y el Extremadura difieren en los motivos del cese del técnico

El Extremadura ya ha elegido el sustituto de Patiño. Será el joven técnico Javi Bayón, que ya fue entrenador del Atlético San José la pasada temporada y que vuelve a dirigir al conjunto de Almendralejo ya con el equipo como filial azulgrana. Bayón será presentado hoy, pero ayer ya tuvo contacto con los que serán sus nuevos jugadores en el entrenamiento.

Antes de conocer a su sustituto, Luismi Patiño y el club azulgrana intercambiaron comunicados a lo largo del día en los que quedó claro que no están de acuerdo en las razones de la destitución.

Primero, Luismi Patiño explicó en un comunicado que los objetivos marcados a principios de temporada eran mantener al equipo en Tercera y formar jugadores para el primer equipo, lo que considera que se estaba cumpliendo «con creces». El entrenador no se ha sentido arropado por el club durante su etapa en el filial y así lo hacía saber en su comunicado: «He trabajado de manera totalmente profesional y sin ahorrar ningún esfuerzo; a pesar de sentirme poco valorado por parte del club».

Para Patiño, el principal motivo de su cese es por no alinear a los jugadores que la directiva quería. «Dejo de ser entrenador del filial del Extremadura UD debido a la no cesión por mi parte a las presiones en materia de alineación de jugadores que, desde hace varias jornadas, vienen produciéndose». Patiño cree que todos los futbolistas deben disputarse un puesto en igualdad de condiciones, «sin importar a qué agencia de representantes pertenecen o cualquier otro motivo no deportivo».

Después, el Extremadura UD, también en un comunicado oficial, mostró su desacuerdo con Patiño, ya que cree que todos los estamentos del club deben de ir en la misma dirección para conseguir los objetivos. «Creer que el filial es una república independiente dentro de un club que tiene una cantera de 450 jugadores es no saber que no hay nadie independiente y que todo en nuestro club gira en pos de un bien común», señala la entidad azulgrana. El Extremadura añade que el técnico del filial también formaba parte del club y éste debe tomar decisiones para el mejor futuro del equipo: «El entrenador de un filial es parte y se debe al objetivo común. Si Patiño pensaba que era independiente y que su voluntad estaba por encima de la estrategia de conjunto, no cabe duda de que hemos acertado en nuestra decisión».