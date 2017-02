Rojas: «El árbitro planteó aplazar el partido»

Si la temporada pasada fue a causa de un tuit pornográfico, en esta ocasión el desencadenante ha sido la utilización de las camisetas de calentamiento con los dorsales rotulados a mano en el partido frente al Jerez el pasado domingo. El Cacereño volvió a copar ayer titulares en las ediciones digitales de la prensa nacional, ávida en ocasiones de historias que exceden lo meramente deportivo.

Como es habitual en todos sus desplazamientos, el Cacereño viajó a Jerez de los Caballeros con sus dos indumentarias oficiales, la verde y la negra, teniendo en cuenta que la roja utilizada el día del descenso en Linares está en posesión de los jugadores de la pasada temporada, por lo que no está contemplada en este ejercicio.

La coincidencia de los colores con la camiseta del Jerez, verdinegra, originó que el colegiado González Umbert no admitiese de forma acertada ninguna de las equipaciones de los visitantes, «hasta el punto de plantear la posibilidad de aplazar el partido si no se adoptaba una solución de urgencia. El árbitro fue muy riguroso. Si hubiésemos jugado con la verde, los dos equipos se hubiesen distinguido perfectamente. Hay muchas veces que en el fútbol ha pasado esto y el equipo local le suele dejar su segunda camiseta al rival. Pero en este caso no fue así y nos vimos obligados a recurrir a jugar con la blanca de calentamiento y los dorsales pintados a mano», explicaba ayer el director general del Cacereño, Rafael Rojas. Unos dorsales rotulados y lo suficientemente visibles a corta distancia como para favorecer el trabajo del colegiado, pero inapreciables desde el graderío del Manuel Calzado Galván.

El Cacereño colocará dorsales a las camisetas lucidas en Jerez para tener así una nueva variante

¿Molesta la repercusión mediática que ha tenido el hecho o en el club se lo toman con humor? «A mí me ha dolido, pero no por mí, sino por el club y por todos los esfuerzos que se están haciendo. Que la noticia sea esta cuando hemos ganado en Jerez, somos primeros y sacamos siete puntos al segundo... Además, si no hubiésemos recurrido a esto, el partido no se habría jugado», esgrime.

Hasta tal punto existe malestar en el Cacereño que el club emitió ayer un comunicado público en el que dijo «aceptar» la decisión del colegiado, pero recalcando a su vez que «el partido podría haberse disputado con cualquiera de nuestras vestimentas oficiales».

Como anécdota, el propio Rojas destaca que la camiseta con la que su equipo jugó en Jerez pasará a ser a partir de ahora una casaca de pleno derecho: «Ya que las hemos utilizado para jugar, ahora les pondremos dorsales y las utilizaremos, pero primero tenemos que hacernos con otras nuevas de calentamiento».

En lo deportivo, el Cacereño afrontará hoy su día de descanso con la satisfacción generalizada del deber cumplido tras el golpe encima de la mesa dado en feudo templario, pero aún con cierta cautela para lo que resta de temporada, tal y como reconocieron algunos de los jugadores al término del encuentro.

Tras el regreso de Minaya a los terrenos de juego, ahora la principal preocupación es Santi Polo. Después de padecer la pasada semana unas molestias en los isquios, el lateral no pudo jugar el domingo a causa de un pinchazo en el nervio ciático