El banquillo del Badajoz devora a Agustín Izquierdo

El exigente banquillo del Badajoz se traga una nueva víctima, la cuarta en las tres temporadas de Tercera. Los últimos cuatro tropiezos se llevan por delante a Agustín Izquierdo. La junta directiva del Badajoz se reunía anoche y tomaba la drástica decisión de destituir al técnico «forzada por la mala situación deportiva del equipo», según recogía en la nota enviada a los medios.

El Badajoz trata de encontrar con este golpe de timón un revulsivo que cambie la dinámica negativa en la que se ha atascado el equipo. El club blanquinegro siempre ha mantenido que su único objetivo es el ascenso, de ahí que busque un cambio que haga reaccionar al equipo y piensa en Ángel Alcázar como el técnico que le lleve a Segunda B. Los siete puntos que separan al Badajoz del liderato son una losa difícil de soportar para cualquier inquilino del banquillo blanquinegro. El entrenador del filial Nacho Cortés se hará cargo del primer equipo de forma provisional hasta que el club haga oficial el sustituto para Izquierdo.

Agustín Izquierdo llegó a mitad de la campaña pasada en una situación de urgencia parecida a la actual como relevo de Óscar de Paula y protagonizó una remontada que casi le aúpa a la primera plaza. Esta temporada diseñó una plantilla puntera con jugadores de perfil de Segunda B con la única meta del ascenso. Con su destitución se asume el fracaso de un proyecto con vistas a tener continuidad en la categoría de bronce. El ascenso era una obligación «sí o sí» como se han cansado de repetir desde este verano en el Nuevo Vivero. «El objetivo es clarísimo, lograr el campeonato y el ascenso», ha reiterado en más de una ocasión el presidente Pablo Blázquez.

En ninguna de las tres temporadas en Tercera el Badajoz ha acabado con el mismo entrenador que empezó el curso

Desplome incomprensible

El Badajoz se ha hundido en las últimas jornadas de forma incomprensible. Tras recuperar el liderato hace cuatro semanas su desplome es preocupante con un triste bagaje de sumar únicamente tres puntos de doce posibles en cuatro partidos sin ganar. La derrota ante el Cacereño dejó muy tocado al veastuario blanquinegro y pasadas las jornadas se demuestra que todavía no ha sido digerida. El empate ante el Plasencia y sobre todo esa falta de capacidad de respuesta del equipo tras el 1-1 ha sido el detonante para el cambio de un banquillo que se ha tragado a Agustín Izquierdo, lo mismo que anteriormente sucedió con Víctor López, José Diego Pastelero y Óscar de Paula. En ninguna de las tres temporadas en Tercera el Badajoz ha acabado con el mismo entrenador que empezó el curso.

La presión y exigencia del Nuevo Vivero provoca este baile de técnicos, aunque esta campaña la obligación quizás era mayor por el esfuerzo del club pacense en armar un proyecto de plenas garantías de éxito. De hecho, Pablo Bázquez no contemplaba otra posibilidad que subir a Segunda B y lo condicionaba a su continuidad al frente del club. «Son tres años y esta temporada hemos hecho una apuesta importante, con un presupuesto mayor para lograr el ascenso. Si no lo cumplimos que vengan otros con nuevas ideas, si es que hay alguien que quiera, pero yo personalmente no sería presidente», dejaba caer en octubre.