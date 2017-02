No hay respiro para el líder Cacereño

No hay margen para el respiro. Tras recuperar el liderato frente al Badajoz y fortalecerlo contra el Azuaga la pasada semana, el Cacereño afrontará esta tarde (Ciudad Deportiva Manuel Calzado Galván, 18.00 horas) otro encuentro de altos vuelos con su visita a Jerez de los Caballeros.

JEREZ-CACEREÑO Jerez: Álex; Pedro Oliva, Ferreirinha, Barrero, Pabklo Gordillo; Juan Germán, Toboso, Jorge Zafra, Juanito de la Cruz; Parri y Chema. Cacereño: Camacho; Carlos García, Santi Polo, Mansilla, Asiel, Elías Molina, Aarón, Copete, Kevin, Pucho y Pino. Árbitro: González Umbert. Campo y hora: Ciudad Deportiva Manuel Calzado Galván, 18.00.

Los de Adolfo Muñoz, que están de dulce en las últimas semanas, hacen hoy estación con parada en el feudo templario con la intención de sacarse la espina del partido de la primera vuelta, cuando los jerezanos fueron el primer equipo que logró profanar el Príncipe Felipe en un ejercicio de seriedad y eficiencia productiva. Precisamente por este motivo no ha sido necesario que el cuerpo técnico del equipo verdiblanco imprima una motivación extra a sus jugadores durante la semana de trabajo. Y es que el ánimo de revancha futbolística está más que asimilado en el vestuario.

El Cacereño afrontará el duelo de esta tarde con las bajas confirmadas de Martins y Edu Moya. El primero, que ya se perdió la pasada jornada por molestias físicas, no ha podido recuperarse a tiempo. El jugador natural de Monesterio, por su parte, presenta unas dolencias en uno de los tobillos, por lo que no podrá vestirse de corto junto al resto de sus compañeros. Otro que durante la semana ha tenido algunos problemas es Santi Polo, aunque sus molestias en los isquios han remitido y podrá entrar en la convocatoria que confeccionará hoy el entrenador verde.

Aunque sin confirmación expresa, Adolfo Muñoz dejó entrever ayer que Fran Minaya podrá entrar por fin en una convocatoria tras más de un mes alejado de los terrenos de juego. Y es que el extremo izquierdo sufrió en su puesta a punto unos pinchazos que han retrasado su regreso a la competición.

Respecto al rival, en el Cacereño se muestra respeto por la veteranía, experiencia y saber hacer de un equipo que cuenta con nombres contrastados en la escena regional, como ya se pusiese de manifiesto en el partido de ida. Y es que en el seno del líder lo que se pretende es no repetir precisamente los mismos errores que entonces con el objetivo de afianzarse en la primera plaza sin la necesidad de sacar la radio para saber lo que hace su inmediato perseguidor, el Badajoz, en la carrera por el liderato. Una lucha en la que el Coria, por cierto, ya es el tercero en discordia y con credenciales suficientes tras asestar este sábado otro golpe ante el Don Benito y ponerse a siete del liderato y dos del Badajoz.

Los visitantes tan solo han perdido un partido a domicilio y fuera de casa se están mostrando, quizás, con más solvencia incluso que en el coliseo verde, tal y como rezan los números. Esta vez, en uno de los escenarios más temidos de la categoría y donde los puntos son más caros, el Cacereño deberá tirar de galones y oficio para salir airoso.

Por su parte, el Jerez de Vázquez Bermejo saltará al césped con la intención de resarcirse de su última derrota en Calamonte. Sin tener que lamentar bajas por sanción, los locales tienen a tiro de piedra los playoffs de ascenso tras la derrota del Don Benito ayer en La Isla de Coria. Por ello, en caso de victoria local, el Jerez alcanzaría el cuarto puesto en detrimento del equipo calabazón. Para tal cometido, el cuerpo técnico del conjunto verdinegro recuperará a Jorge Zafra tras haber cumplido partido de sanción.

Jerez y Cacereño brindarán a buen seguro uno de los partidos más interesantes de la jornada en Tercera.