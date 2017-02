El Badajoz inicia su tercera reconquista

El Badajoz se somete al juicio del Nuevo Vivero. Dos semanas después de la gran decepción ante el Cacereño, el equipo de Agustín Izquierdo vuelve a ponerse delante de su afición para enfrentarse a sus miedos y una UP Plasencia con la ilusión de situarse ya en fase de ascenso. El Badajoz necesita desprenderse de esos disfraces a medio hacer y ofrecer su mejor cara para lanzarse a por su tercera reconquista del liderato. Busca reencontrarse a sí mismo y reconciliarse con una afición a la que ya no puede defraudar más. Los pacenses ya han agotado su crédito y no pueden permitirse un nuevo tropiezo si quieren llevarse el premio final.

CD BADAJOZ-UP PLASENCIA CD Badajoz: Nico; Chechu, Julio Rodao, Gabri, Álex Herrera o David Gallego; Ruano o Álex Herrera, Parada, José Ángel, Joaqui Flores; Joselu y Javi López. UP Plasencia: Manolo; Marín, Segura, Marco, Borrallo, Bugatto, Núñez, José Mari, Javi López, Sergio Sánchez y Luismi. Árbitro: Garro Sánchez. Campo y hora: Nuevo Vivero, 18.30 horas.

El vestuario blanquinegro cierra filas para mostrar una unión que se requiere para alcanzar los objetivos y afonta su vuelta al Nuevo Vivero con ganas de redimirse. «Lo único que quieren los jugadores es jugar ante su afición. Y vamos a intentar brindarle una victoria que se merecen nuestros seguidores y los jugadores también. Después de dos jornadas sin ganar todo el mundo quiere jugar ya este partido», apunta el técnico del Badajoz. Pastelero regresa al Nuevo Vivero dispuesto a asaltar ya a las plazas de playoffs que tanto tiempo llevan coqueteando. «El Plasencia tiene opciones reales de meterse y nuestra exigencia sigue siendo máxima», avisa Izquierdo.

El Badajoz sigue teniendo la defensa en cuadro y tocará improvisar otra pareja de centrales ante las lesiones de Benítez, Borrego y Pozo, además de Blas, que este sábado no completó el entrenamiento por unas molestias en el cuádriceps. Al menos, el técnico pacense recupera a Julio Rodao, tras cumplir su partido de sanción, para cubrir uno de los dos huecos en el eje de la zaga y en el otro podría optar por mantener a Parada o incluso Gabri, que fue de los mejores en Navalmoral de la Mata en su papel de central de emergencias. También entran en la convocatoria David Gallego y Javichu, aunque no estén en plenitud de facultades. Incluso el lateral salmantino podría ser otra de las alternativas al centro de la defensa si este domingo se encuentra en condiciones. «Tenemos que recomponer todo. Hemos trabajado varias variantes. Gabri lo hizo muy bien el otro día y Gallego también lo puede en el centro. Está con molestias, pero si le necesitamos está para jugar», expone.

Tal y como sucediera en la primera vuelta, el Plasencia se mide al Badajoz con la posibilidad de meterse definitivamente en el tren de cabeza para buscar los playoffs de ascenso a Segunda B. Entonces, el asalto a los primeros puestos se saldó con una derrota por 0-2. Y en esta ocasión, no parece que las cosas vayan a ser mucho más asequibles. De entrada, porque delante tendrá a un conjunto con ganas de resarcirse de sus últimos traspiés. Y por otra parte, porque la UPP nunca ganado en el campo del CD Badajoz. Ni una sola victoria en 75 años de historia.

Pero la UPP viaja al Nuevo Vivero con ganas de hacerlo bien. Sus últimos dos triunfos le han situado a cuatro puntos de los playoffs y, gracias a la derrota del Don Benito en Coria, no puntuar en la capital pacense no le alejaría mucho de la fase de ascenso. El Plasencia jugará sin presión, pero Pastelero pide a los suyos dejarse todo para puntuar. «Es cierto que seguiríamos como estamos ahora, pero perderíamos una semana. Son tres puntos con los que no contamos a principio de temporada, pero compensarían algún tropiezo inesperado que hemos tenido hasta ahora», señala el míster unionista.

El Plasencia sigue teniendo las bajas por lesión de Manu Romero, Jairo y Pedro Gilarte por lesión, mientras que Álvaro Juanals tendrá que guardar descanso por acumulación de amonestaciones. Todo ello hace que Rubén Borrallo haga dupla de centrales con Marco y que Alberto Núñez retrase su posición para llevar la brújula junto a Bugatto.

La última victoria de la UPP ante el CD Badajoz data de la temporada 2007-08, cuando se impuso en casa por 4-2. La última vez que puntuó en el Nuevo Vivero, en la 2008-09, en un partido que acabó sin goles.