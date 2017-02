Un Don Benito sin Sosa pretende asaltar La Isla del Coria

Animo al nuevo cuerpo tecnico, creo que era el relevo natural, pero creo que se ha precipitado. Las causas de la dimisión de Sosa, son las que mas me indignan, los socio de CD Don Benito estamos hartos de que una serie de "elementos", que no tengan mejor cosa que hacer un domingo por la tarde que ir a un campo de futbol a insultar y faltar el respeto a jugadores, directiva y cuerpo técnico. Esta situación es inadmisible y creo profundamente que o la directiva toma medidas disciplinarias contra esta gentuza o mas de un socio el año que viene no renovara su abono. Es poco edificante ir al futbol con tu hijo y tener que escuchas tal nivel de burradas y barbaridades.

Juancho, Patri y todo el equipo, estamos con vosotros y sacareis esto adelante con ilusión y el apoyo de la afición!