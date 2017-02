El Cacereño 'fermenta' a su ritmo

Es evidente que los tesoros del rey Salomón no descansan precisamente en las dependencias del Príncipe Felipe. Temáticas al margen como la del maltrecho terreno de juego o la de la ausencia de conexión a la red eléctrica, tan solo hay que atender a otros hechos menos mediáticos pero quizás más significativos. Si no, véase el marcador manual originario del estadio, que fue reestrenado el pasado domingo en el partido frente al Azuaga. Una postal más que peculiar, casi desaparecida en el fútbol actual, pero que suple un servicio que los aficionados verdes no habían tenido durante las últimas temporadas.

Con más imaginación que recursos, el encargado de la gestión diaria del Cacereño, el director general Rafael Rojas, destaca los pasos pequeños pero seguros que la entidad está dando en los últimos meses para acercarse al tejido empresarial, con el apoyo ya conseguido de varias firmas cacereñas y extremeñas: «Afortunadamente ya son algunas las pequeñas empresas que están aportando su colaboración», dice. No obstante, a su juicio, la asignatura pendiente sigue siendo contar con el apoyo de entramados de mayor calado en una ciudad que en este sentido no nada precisamente en la abundancia: «Es lo que nos falta para que podamos crecer más rápido».

Resaca o no de la crisis de imagen institucional de temporadas pasadas, lo cierto es que el Cacereño, a pesar de su situación deportiva, aún tiene un hándicap de importancia; el de la discreta afluencia de aficionados al estadio: «La del Cacereño es una afición muy buena, pero escasa», desprende Rojas. No siempre fue así, por lo que la junta directiva confía en que con el paso de las semanas, y según se vayan acercando los playoffs de ascenso, los aficionados acudan en mayor número. Rojas confirma que durante el resto de la temporada se mantendrá en Preferencia la oferta para que los jóvenes de entre 12 y 19 años puedan acceder a los encuentros por tan solo dos euros.

«Todavía hay gente que no valora lo que está haciendo el Cacereño. Lo de Adolfo no lo podría hacer ningún otro», expone Rojas

El club también tiene en el cajón una acción anunciada en el ecuador de la primera vuelta y que aún no ha visto la luz, como es el caso de las jornadas familiares en el Príncipe Felipe. Por entonces se dijo que los días de partido se instalarían hinchables, barras de hostelería y terrazas para que los aficionados pasasen el día en familia. ¿Se ha abandonado este proyecto? «No, pero es algo que comenzará a realizarse con el buen tiempo», mantiene Rojas, aunque sin dar una fecha exacta.

Torneo de canteras

Del mismo modo, según explicó ayer el director general a este diario, la entidad también baraja la realización de un torneo de canteras antes de que finalice la temporada. Una cita que pretende reunir a equipos de la ciudad y de la comunidad autónoma extremeña.

Otro asunto pendiente, también anunciado pero hasta ahora insatisfecho, se refiere al de la impermeabilización de la visera de Tribuna para acabar con las filtraciones de agua que están dañando la estructura. Para tal cometido tampoco hay fecha, aunque, según reconoce Rojas, todo hace indicar que los trabajos se llevarán a cabo una vez finalice la temporada.

En lo deportivo, el mandatario asume que el trabajo tiene finura: «Lo que está haciendo Adolfo con este equipo no lo podría hacer ningún otro entrenador. La trayectoria del grupo es inmejorable. Todavía hay gente que no valora lo suficiente lo que está haciendo el Cacereño. Tener esa solidez defensiva no es fácil, pero parece que a muchos solo les importa el aspecto ofensivo», sentencia.