Gabri, central de emergencias

A Gabri le tocó este domingo en Navalmoral bajar a galeras para achicar agua en el Badajoz. El mediapunta blanquinegro, segundo máximo goleador del equipo con 13 tantos, tuvo que ejercer de central de emergencias ante la plaga de lesiones que se han cebado con la defensa. Agustín Izquierdo presentó una línea de cierre de circunstancias con el burgalés y Parada en el eje de la zaga y Álex Herrera en el lateral izquierdo. «A alguien le tenía que tocar porque no teníamos centrales disponibles y me tocó a mí», expone Gabri.

SU FICHA uNombre. Gabriel Ortega Blanco. uLugar y fecha de nacimiento. Burgos, 22 de enero de 1990. uDemarcación. Delantero. uPartidos. 25 (25 titular y 16 completos), 2.036 minutos. uGoles. 13 (La Estrella, 0-Badajoz, 6 (0-2 y 0-4); Badajoz, 3-Fuente de Cantos, 0 (2-0); Badajoz, 2-Azuaga, 2 (1-0); Badajoz, 4-Calamonte, 1 (4-1); UP Plasencia, 0-Badajoz, 2 (0-1); Santa Amalia, 0-Badajoz, 4 (0-1 de penalti y 0-2); Badajoz, 3-Olivenza, 0 (2-0); Amanecer, 0-Badajoz, 2 (0-1 y 0-2); Badajoz, 4-Pueblonuevo, 0 (3-0) y Azuaga, 0-Badajoz, 3 (0-1)). uTrayetoria. Categorías inferiores del Burgos hasta el primer equipo, Buelna, Arandina, Gimnástica, Burgos y Portugalete.

Chechu era el único defensa específico en la lista de Agustín Izquierdo para enfrentarse al Moralo. Benítez, Pozo, Borrego y David Gallego estaban lesionados y el técnico blanquinegro tampoco podía contar con Julio Rodao, su cuarta alternativa para el puesto de central, al tener que cumplir un partido de sanción por su expulsión ante el Cacereño. «Me comentó el míster que dadas las circunstancias iba a probar con varios en la posición de central y estuvimos entrenando durante la semana. Al final decidió ponerme a mí. Creo que cumplí porque no cometí ningún error grave».

Gabriel Ortega Blanco (Burgos, 1990) vivió una experiencia nueva. De mediapunta y pelearse con los defensas rivales a sujetar él a los delanteros contrarios. «Es otra situación diferente, más centrado en otros aspectos que en atacar», resume. De cualquier modo, el central improvisado blanquinegro cumplió a la perfección y fue de los mejores de su equipo. «Es una situación nueva para mí. Antes había jugado de mediocentro y es más o menos parecido, estando más pendiente de que no te cojan las espaldas. Creo que lo solucionamos bien. Parada y yo nos complementamos bien y lo suplimos». En ese sentido, le tocaba hacer frente a otro hándicap al no tener al lado un compañero de experiencia en la demarcación de central que le marcara los pasos en la colocación o corregir la posición. «Parada y yo lo comentamos. Es verdad que no teníamos ese compañero que por su experiencia te ayude. Tampoco lo teníamos en el lateral izquierdo, aunque Álex Herrera ya ha jugado anteriormete ahí y lo hace muy bien. Pero es algo anecdótico. Intentamos suplirlo estando más concentrados de lo normal». Pero Gabri no justifica el tercer pinchazo seguido por las bajas. «No hay excusas porque tenemos una plantilla amplia». Al menos para este domingo el Badajoz recupera a Julio Rodao para cubrir alguno de los huecos de atrás.

«Seguimos vivos»

El jugador burgalés reconoce el mal momento del equipo blanquinegro, aunque se muestra convencido en reconducir la situación. «Estamos en una racha negativa. Sabíamos que iba a llegar en algún momento y ha tocado ahora. Pero la plantilla está con muchas ganas de arrancar en el siguiente partido para revertir la dinámica». Gabri considera que el Badajoz aún tiene crédito para aspirar a todo. «Pasamos una situación complicada, pero seguimos vivos. Vamos segundos y no es ninguna catástrofe. Estamos muy ilusionados para pelear por el primer puesto y por supuesto con conseguir el ascenso, que es lo que verdaderamente importa».

El mediapunta blanquinegro no lo da por perdida las opciones de conquistar el título y sostiene que todavía está al alcance del Badajoz. «Es factible. El fútbol es muy cambiante y en una semana estás muerto y la siguiente resucitado. Por ejemplo, si este domingo ganamos y el Cacereño pierde volvemos a estar a un partido, todo cambia. Ahora sólo pensamos en ganar al Plasencia, que es un rival complicado, y así cada partido. Después de la jornada 38 la clasificación dirá donde merecemos estar y a partir de ahí luchar por ascender».

Y quiere enviar un mensaje tranquilizador y de esparanza a la afición. «Esto es muy largo y lo importante es estar primeros en la jornada 38, aunque más importante todavía es estar en junio celebrando el ascenso con toda la ciudad, ya seas primero, segundo, tercero o cuarto. Pero debemos estar todos unidos y remar en la misma dirección».