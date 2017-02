Emilio Sosa dimite con el Don Benito en cuarta posición

«No hay un motivo único, pero sí la sensación de que ha llegado el momento de dejar este cargo porque mi cabeza y mi corazón así lo han decidido». Son las palabras entrecortadas de Emilio Sosa, con las que anunciaba en la noche de ayer que dejaba de ser entrenador del Don Benito.

Una dimisión que no deja de sorprender, pues llega con el equipo en cuarta posición y completando una de sus mejores temporadas, que empezó con el objetivo de meterse en los puestos de liguilla ascenso. Una meta que hasta ahora se estaba consiguiendo, pero que no ha sido una razón suficiente en la balanza de Sosa antes de tomar la decisión. «Hay una doble cara, por un lado, el aspecto deportivo, que estamos donde merecemos, pero por otro lado, es duro que en tu propia casa y como local, haya gente que directamente te refiera insultos», explicaba el técnico manchego. Y es que, el pasado domingo una parte de la grada se mostró muy crítica tras el empate sin goles ante el Arroyo. «Fue muy duro con mi mujer y mi hijo delante, por eso creo que es lo mejor, porque así lo siento».

Casi tres años después de su llegada al conjunto rojiblanco, Sosa dice adiós a una etapa no exenta de dificultades, pero en la que había conseguido asentarse en el banquillo, algo que no siempre es fácil en Tercera División. Era su gran oportunidad para forjarse como entrenador. «Tomé las riendas como entrenador del club, con la ilusión de un niño, pero con la responsabilidad que supone un cargo tan importante como este, y ahora me marcho mucho más maduro, como profesional y como persona», recordaba emocionado.

En su primera temporada, la 2014-15, dejó al Don Benito en séptima posición. Un puesto que mejoraría en la siguiente, aunque se quedara a las puertas de la liguilla, quintos. Ya en esta, la plantilla estaba confeccionada para ese objetivo que, de momento, se estaba consiguiendo y que él mismo cree que se alcanzará. «Están todos los jugadores muy enchufados, con mucha ambición e ilusión por conseguirlo, quedan doce partidos, la situación es favorable y el objetivo lo van a conseguir ya desde el sábado».

Apoyo en la despedida

Allí, escuchando esas palabras se encontraban los 21 jugadores que acompañaron a Sosa en la rueda de prensa, pero con una gran ausencia, la del presidente del Don Benito, Pedro Montero, que no asistió a la misma. Sí lo hizo el director deportivo y capitán del equipo, Patri, que se sentó al lado del técnico y al que mostró su apoyo por la decisión tomada. «Por parte del club agradecerle estos años, su profesionalidad y su trabajo y que hasta estos últimos días que ha estado aquí haya antepuesto siempre los intereses del club por encima de los suyos».

Según indicó el propio Patri, el equipo entrenará esta semana a las órdenes del segundo entrenador, Juancho Pozo, y tras el partido ante el Coria, el club comunicará cómo queda compuesto el cuerpo técnico o cuáles son los planes para el banquillo rojiblanco para lo que resta de temporada.