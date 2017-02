El Badajoz, otro borrón y a hacer cuenta nueva

El Badajoz ha entrado en su tercera minicrisis de la temporada. El equipo de Agustín Izquierdo encandenó en Navalmoral su tercera jornada sin ganar, la primera vez este curso que acumula tantos partidos sin sumar los tres puntos. En los anteriores baches, dos empates ante Azuaga (2-2) y Jerez (0-0) en la tercera y cuarta y otros dos frente Don Benito (0-0) y Extremadura B (1-1) en la undécima y duodécima, como mucho había permanecido dos sin catar la victoria. «Es la tónica de todo el año. Nos falta regularidad y encadenar cinco o seis victorias victorias», expone Álex Herrera.

Los pacenses sólo han sido capaces de sumar dos puntos de nueve posibles justo cuando se había encaramado en el liderato. Un escaso bagaje para un equipo que se juega el título en un momento clave de la temporada y que vuelve a alejarse a cinco puntos de la primera plaza. «A lo mejor el equipo acusó la derrota ante el Cacereño, pero no es excusa porque el partido ante el Moralo fue un partido normal y sólo pensábamos en llevarnos los tres puntos». Y es que al vestuario blanquinegro aún le escuece la derrota ante el Cacereño. «Fue un golpe muy duro. Nos llevamos una buena hostia, más que por los puntos en sí el vestuario está jodido por el ambiente que había y haberle fallado a tanta gente», asume sin esconderse uno de los pesos pesados de la plantilla.

Álex Herrera considera que el equipo debe hacer autocrítica. «La liga no está perdida. Se está demostrando que cualquier equipo te puede ganar o empatar. Es el momento de dejar de mirar al vecino y preocuparnos por lo nuestro, que bastante tenemos». En ese sentido, cree que aún queda margen para la remontada. «Vamos a pelear hasta el final. Es posible porque todavía quedan muchos puntos. Sin hacer una gran liga estamos a 5 puntos, una distancia salvable porque quedan 36 puntos».

Pablo Blázquez también apuesta por la unidad para revertir la dinámica. «Tres horas de reflexiones, autocrítica y decisiones. Ideas claras y un grupo que se va a dejar todo por un objetivo», apuntaba en Twitter.

Álex Herrera no se escuda en las ausencias para justificar un nuevo tropiezo en Navalmoral. «A pesar de las bajas y presentar una defensa de circunstancias teníamos que ganar ese partido. No se hizo un buen partido». Las lesiones de Pozo, Paco Borrego y David Gallego, unida a la del operado Benítez y la sanción de Julio Rodao, alternativa al puesto de central cuando las circunstancias lo han requerido, dejaban al Badajoz con Chechu como único defensa disponible. De ahí, que el técnico blanquinegro tuviera que improvisar con Parada y Gabri de centrales y el propio Álex Herrera de lateral izquierdo. «Tuvimos que hacer muchos cambios de posiciones, pero eso no debe ser excusa porque tenemos plantilla para competir. De hecho, Gabri jugó de central y fue el mejor del partido. Pero es verdad que está siendo una temporada complicada por las lesiones. En todo el año habrá entrenado todo el equipo completo dos semanas».

El centrocampista pacense da la cara por sus compañeros y se muestra convencido en darle la vuelta a la situación. «Teníamos claro que no iba a ser un paseo. Entiendo que la gente esté molesta, pero los primeros que estamos afectados somos nosotros». Álex Herrera comprende el sentir de la afición, pero cierra filas en torno a Izquierdo. «Imagino que al míster le afectan los malos momentos. No creo que le influyan las críticas a la hora de trabajar porque seguramente habrá pasado peores momentos como jugador profesional y entrenador. Está tranquilo porque sabe que la plantilla está con él».

Ante la UPP a las 18.30 horas

El Badajoz trata de psar página y preparar el partiddo el domingo ante la UP Plasencia que se retrasa a las 18.30 horas por el Carnaval.