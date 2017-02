El Calamonte lee mejor el choque que el Jerez

El Calamonte logró la victoria en un encuentro que supo leer mejor que los templarios, que realizaron un gran encuentro con una disposición táctica más pensada en impedir el juego del Calamonte que en buscar el suyo propio. Bien situado en el terreno de juego, con las líneas juntas, replegado y presionando la salida de balón de Écija, el Jerez se hizo con el dominio del encuentro en el primer tramo, si bien no lo tradujo en situaciones claras de gol. Bermejo no supo sacar provecho de sus jugadores y anduvo todo el encuentro más ocupado en lo extradeportivo que en lo realmente importante: el juego de su equipo, que mostró credenciales y argumentos que justifican de sobra su quinta plaza pero con un entrenador que tan solo realizó un cambio (con una convocatoria de catorce jugadores) y que sólo atisbó a ver el partido con un planteamiento inicial que el Calamonte desbarató con un dibujo sin un 9 como referente. «En la primera parte, no recuerdo ninguna ocasión clara del Jerez y en la segunda ha habido algún balón por arriba, algún centro. pero hemos estado firmes ante un equipo muy complicado y llevando siempre el peso del encuentro», señaló el entrenador del Calamonte, que en la segunda mitad retiró a Enrique para sacar a Pity y volver a un esquema donde los blancos están más cómodos.

1 CALAMONTE

0 JEREZ CD Calamonte: Miguel; Villegas, Saúl, Diego, Ñoño; Juanfe, Écija, Enrique (Pity, min.46), Berna (Perico, min.69), Caldera (Juanfran, min.77) Jerez CF: Álex; Pedro Oliva, Parro, Ferreinha, Barrero; Toboso, Juanito de la Cruz, Miguel Pérez, Chema, Juan Germán y Parri (Juanpe, min.67). Goles: 1-0, min. 65: Ñoño. Árbitro: Menacho Gómez. Amonestó a los locales Vilorta y Saúl y al visitante Barrera. Incidencias: Municipal de Calamonte. 700 espectadores.

Merced a ese cambio, ante el que Bermejo no reaccionó, llegó el gol local. Un saque de banda junto al área defensiva del Calamonte, que el técnico templario reclamó, sirvió a Berna para conducir el balón desde la medular, avanzar, colocarse en la frontal, abrir a banda derecha para Caldera, que devolvió hacia el centro del área donde Ñoño se revolvió y logró marcar el gol que a la postre supuso la victoria.

El Jerez hizo un gran encuentro, muy serio, con grandes jugadores (Toboso, De la Cruz, Miguel Pérez, Juan Germán.) a los que Bermejo no supo sacar el rendimiento que tienen. «Hemos perdido 1-0 solamente ante un gran equipo. Estoy casi satisfecho porque hemos podido llevarnos un punto de aquí; creo que ha habido jugadas un poco rarillas en el área pero sé que de eso no vais a hablar», afirmaba Bermejo, que cargó contra el árbitro, contra sus jugadores y contra los medios y no hizo autocrítica de su planteamiento futbolístico.