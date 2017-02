Navalmoral, redención blanquinegra

El Badajoz se mide esta tarde al Moralo (Municipal, 17.00) con la imperiosa necesidad de cosechar una victoria balsámica. El fútbol permite la redención en muy corto espacio de tiempo y los blanquinegros precisan de esa medicina, ese ansiolítico que hay que hacer efectivo pues si se falla recaería para retrotraerse a los momentos agridulces de la temporada. La espina clavada por el retornado líder Cacereño en la pelea del pasado domingo sigue clavada porque ese dolor se infligió en suelo propio, ante tu propia gente. Desde hoy toca reenganchar a una afición que se volcó con el equipo y merece una recompensa. Enfrente estará un Moralo que disfruta de una buena pocisión en la tabla y que nada tiene que perder ante un adversario mantiene su aspiración al título.

MORALO-BADAJOZ Moralo CP: Pedraza; Alfredo, Lolo, Mula, Iván Sánchez, Dani Pino, Sergio Gómez, Abraham, Yoni, Chico y Barbero. CD Badajoz: Isi Jareño; Chechu, Parada, Blas o Abraham, Álex Herrera; José Ángel, Ruano, Joaqui Flores, Gabri y Joselu. Árbitro: Antonio Aparicio Álvarez. Campo y hora: Municipal de Navalmoral de la Mata (17.00).

El choque es arriesgado para los albinegros, además de por el factor psicológico que supone el golpe ante los verdiblancos, por el factor físico. El Badajoz se ha quedado casi sin defensa porque aquel fatídico domingo del Nuevo Vivero cayeron tres jugadores de la zaga. El club pacense informaba este viernes de que David Gallego tiene una contusión ósea en la pierna derecha, Paco Borrego una lesión muscular en el aductor medio de la misma pierna y Manuel Pozo una subluxación en el hombro derecho. Tres bajas a las que hay que sumar la de Benítez y la sanción de Rodao. Un parte de guerra que deja sin batalla a los tres centrales que suele usar Agustín Izquierdo y al lateral zurdo titular en lo que va de curso. Así las cosas, el técnico retrasará a Parada al eje de la defensa y podría apostar por Abraham, del filial, o tal vez acompañar al gaditano con Blas, el centrocampista cedido por el Betis. Incluso el tunecino Amine. La baja de Gallego la sustituiría con el regreso a la convocatoria de Javichu, salvo que Herrera ocupe el lateral zurdo. Sea como sea, el problema es evidente.

Goleador y portero

Dentro del atractivo duelo que se presenta en el Municipal de Navalmoral se encuentra otro más particular entre el goleador del grupo extremeño, el local Barbero, y uno de los guardametas menos batido, el visitante Isi Jareño. En esas 'batallitas', en los detalles, estará quizás el devenir de un choque interesante que tiene como premio tres puntos muy valiosos para ambas escuadras dentro de sus particulares objetivos.

En el Moralo, la tranquilidad de haber superado a estas alturas la barrera de los cuarenta puntos le motiva para seguir acomodándose en la zona noble sin ninguna otra pretensión que incomodar a rivales que le rodean con más exigencias. «Afrontamos el partido con muchas ganas ya que queríamos llegar a este tipo de encuentros con ilusión y lo hemos conseguido con los puntos que llevamos. Trataremos de seguir haciendo nuestro fútbol para intentar sorprender al Badajoz, aunque sabemos que será muy complicado», advierte el mister moralo Emilio Gil.

El equipo de Navalmoral no podrá contar con dos de sus puñales en la banda derecha, Pinilla y Carmelo. El primero por sanción y el segundo por lesión. Recomponer ese perfil es su mayor preocupación además de la que ya implica medirse a un rival que luchará por ascender. «El Badajoz está muy compensado, tiene mucha calidad arriba, con jugadores con experiencia y pegada. No podemos permitirnos ningún error si queremos estar vivos en el partido», señala el entrenador, añadiendo que «tenemos que ser nosotros, no variar nuestro estilo. Hay que ser contundentes en defensa y dinámicos en ataque. Respetamos mucho al rival pero tenemos que disputarle el balón».

La derrota pacense frente al Cacereño no creen en el Moralo que influya en este duelo para afrontarlo de otra manera a la que tuviera pensado inicialmente Agustín Izquierdo. «Nosotros tenemos que disfrutar del momento y salir a jugar sin ningún tipo de presión, pero con ambición, más aún jugando en casa ante nuestros seguidores», sentencia Emilio Gil.