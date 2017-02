La Estrella cierra su Tourmalet ante una UPP que mira al playoff

El fútbol le está brindando a la UP Plasencia varias ocasiones para no quedarse en tierra de nadie. Hace dos semanas pudo meterse de lleno en la lucha por los playoffs de ascenso. No supo aprovecharla, pero tras su victoria en Pueblonuevo vuelve a tener ante sí otra posibilidad de engancharse al tren de cabeza. Sin embargo, ahora no tendrá que ganarse su candidatura ante un rival del potencial del Coria, sino ante el colista del grupo XIV de Tercera División. Pero el camino se demuestra andando y nadie se fía del momento de debilidad de La Estrella, que está pagando el particular Tourmalet del calendario por el que atraviesan todos los equipos.

UP PLASENCIA-LA ESTRELLA UP Plasencia: Manolo, Marín, Juanals, Marco, Segura, Schuster, Bugatto, Javi López, Sergio Sánchez, Alberto Núñez y Luismi. La Extrella: Ismael, Nacho, Montaño, Alburquerque, Antonio Rivera, Andrés, Rubén, Arturo Serrano, Matamoros, Sayago y Ángel Rodríguez. Árbitro: Salcedo Pámpano. Campo y hora: Estadio Municipal, 12:00.

La UPP ha completado una buena semana de entrenamientos. La moral de los jugadores ha subido después de reducir a seis puntos la desventaja sobre los puestos de playoffs de ascenso y más sabiendo que este fin de semana hay duelos directos en la zona alta de la tabla.

El parte de lesionados sigue compuesto por tres hombres: Manu Romero y Jairo, que recibirán el alta médica el 8 de marzo, y Pedro Gilarte, que guardará descanso una semana por su esguince de rodilla. El que regresa es Bugatto tras cumplir ciclo de amonestaciones.