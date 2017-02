El Badajoz se sigue viendo campeón

La última derrota ante el Cacereño en el clásico por el liderato está costando de digerir en el Nuevo Vivero. Aunque Agustín Izquierdo acabó el partido ligeramente contrariado, tenía la mente despejada en cuanto a su confianza en el equipo y su capacidad de reacción para cumplir el único objetivo marcado a principios de temporada. «Aquí no baja los brazos nadie». El técnico del Badajoz reflejaba el sentir del vestuario de no rendirse al mismo tiempo que lanzaba un mensaje de ánimo a la afición blanquinegra de no dar por perdido el título.

El Badajoz falló en su mejor momento. No sólo en el aspecto deportivo por su trayectoria ascendente de encadenar seis jornadas sin perder, sino por lograr conectar con la ciudad y reunir a cerca de 6.000 personas en las gradas. Era un partido para hacer afición y a pesar de que el duelo no fue tan desigual como reflejó el marcador porque el Badajoz ofreció más que su rival, pero no fue tan competitivo, la realidad dejó una derrota que lamentar. «A veces uno no está preparado para decepcionar a tanta gente. Pedir perdón de corazón. De los palos más duros de mi carrera. Con la responsabilidad de seguir», reconocía José Ángel. Además, llegaba a esa cita tan trascendental como el equipo menos goleado de todo el fútbol nacional. Sólo había encajado 9 goles en 24 partidos y el Cacereño le hizo tres en 90 minutos. Quedan trece jornadas y una vez pasadas esas primeras horas de decepción, todos los estamentos del club mantienen la esperanza y convicción de que nada está perdido y que camino hacia la meta sigue. «Una vez más, momento clave y fallamos. Lo siento por la afición y la ilusión que se había generado. Sigo pensando que seremos campeones. Ánimo», exponía Pablo Blázquez.

La afición con el equipo

A pesar del mazazo recibido después de responder con un ambiente espectacular en el Nuevo Vivero, la grada está con el equipo y lo demuestra con sus comentarios de ánimo dirigidos al club y los jugadores desde la Peña Ajitepela! hasta aficionados particulares. «Hemos remontado 7, hemos remontado 6.... A por el siguiente reto. Aquí no se rinde nadie!!! #AúpaCDB», alienta @CDBadajozStats.

El vestuario blanquinegro se conjura para emprender otra reconquista de la primera plaza. La plantilla regresó este martes a los entrenamientos con las ideas claras y dispuesta a pasar página. El Badajoz ya ha conseguido recortar distancias con el Cacereño en dos ocasiones y ahora persigue una tercera que pretende ser la definitiva con la que llegar al 14 de mayo. Ese día es cuando la clasificación adquiere verdadero valor como cada semana se encarga de transmitir Agustín Izquierdo en su discurso.

En el Nuevo Vivero confían en un calendario que coloca ahora al Cacereño en el tramo exigente por el que acaba de pasar satisfactoriamente el Badajoz hace tres semanas. A los de Adolfo Muñoz les esperan en las tres próximas jornadas Azuaga, visita a Jerez y Calamonte. Después de pasar lo más duro, es prácticamente el mismo para ambos y con sendos desplazamientos a Don Benito.