Aarón: «Las dos derrotas nos bajaron a la tierra»

«Era un partido complicado. Se consiguió, pero ya está. Ahora hay que pensar en el domingo. Si llegamos a casa y fallamos, no vale para nada el triunfo en Badajoz». Así se manifestaba ayer en su día de descanso el capitán del Cacereño, Aarón Fernández.

Con la moral alta pero sin caer en euforias que puedan encerrar un doble filo, tanto él como sus compañeros ya tienen exclusivamente en el punto de mira al Azuaga, el próximo rival que este domingo visitará el Príncipe Felipe (12.00 horas). Será en este escenario, en el que los cacereños han perdido sus tres únicos partidos esta temporada, donde los verdes intenten mantener su colchón respecto a su inmediato perseguidor. Y para ello no se quieren repetir errores pasados: «Pegamos un bajón con esas dos derrotas consecutivas, que nos bajaron a la tierra. Eso es lo bueno del fútbol. Todos los equipos tienen bajones, pero hay que saber levantarse. Y nosotros lo hemos hecho», confiesa.

El 'todocampista' catalán reconoce la capacidad de sufrimiento que tiene la plantilla. Un valor añadido para conseguir una mayor competitividad: «En el equipo no hay un Messi o un Cristiano Ronaldo. Todo el mundo tiene que trabajar para conseguir victorias o dar la talla. En Badajoz el equipo sufrió, corrió, peleó y se dejó el alma. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los campos. Adolfo tiene las ideas muy claras y las transmite bien a la plantilla. Eso es lo que importa en realidad».

Respecto al próximo adversario, Aarón alerta del potencial goleador del Azuaga, por lo que espera que su equipo trabaje bien desde el primero hasta el último en labores defensivas. Y desvela alguna de las armas que utilizará el Cacereño: «Ellos sufren mucho a balón parado, y es algo que tenemos que aprovechar».

Desde el Cacereño se confía en que la machada realizada en un escenario de postín como el Nuevo Vivero haya servido para despertar a una masa social aletargada y que hasta el momento no está respondiendo en cuanto a afluencia al buen hacer del equipo durante la presente campaña. «En todos los años que llevo aquí he podido comprobar que existen aficionados fieles del Cacereño que no fallan, pero la victoria en Badajoz va dedicada a todos los aficionados de Cáceres. Pedimos que el domingo se anime la gente y acuda al estadio. Luego tendremos que jugar por el ascenso y con ese empuje el club podrá pelear por regresar a Segunda B», confía el capitán del líder de la Tercera extremeña.

Precios especiales

Para favorecer una mayor asistencia, el Cacereño ha adoptado medidas especiales para el encuentro frente al Azuaga. Los abonados podrán sacar una entrada de su zona a mitad de precio. Además, los jóvenes de entre 12 y 19 años podrán adquirir sus localidades por dos euros en Preferencia. Por su parte, los padres de la Fundación entrarán al coliseo verde por tres euros.