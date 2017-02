Oposiciones al ascenso en el Nuevo Vivero

Llegó el gran día. Badajoz y Cacereño ponen en juego la corona extremeña en un apasionante duelo que recupera la emoción de tiempos pasados . Además de la lucha por el título, el rehabilitado interés del clásico regional sirve de aperitivo para la fase de ascenso en toda regla. El partido no puede llegar en mejor momento con dos equipos igualados al frente de la clasificación y con ganas de dar un golpe de efecto al campeonato. De momento manda el equipo blanquinegro por el coeficiente general, pero tras este encuentro todo puede cambiar y el empate enrocar de líder al Cacereño que parte con la ligera ventaja del 2-0 de la ida en el Príncipe Felipe.

JORNADA 25

CD BADAJOZ CP CACEREÑO Campo: Nuevo Vivero, 17.00 horas Árbitro: Sánchez Sánchez Entrenador: Agustín Izquierdo Suplentes: Nico (ps); Julio Rodao, Joaqui Flores, Amine y José Manuel Entrenador: Adolfo Muñoz Suplentes: Juanfran (ps); Kevin, Edu Moya, Pino y Fran Minaya

Badajoz y Cacereño afrontan en el Nuevo Vivero el primer examen de las oposiciones al ascenso. Una prueba para valorar los méritos de cada uno de cara a la nota final de mayo. Pero en ninguna de las dos capitales de provincia lo consideran definitivo para el título. «No creo que sea decisivo porque quedarían trece partidos más. Es verdad que es un partido muy importante por los dos equipos que están ahí arriba, la rivalidad y lo que significa a nivel anímico», expone Agustín Izquierdo. Aunque Adolfo Muñoz asume la importancia en cuanto a las sensaciones que puede arrojar el derbi para ambas escuadras, tampoco lo considera aún definitivo para la clasificación final. «Es algo que nunca se sabe hasta que acaba la temporada. Si luego analizas todos los resultados, algunos sí lo habrán sido, pero augurar ahora que este partido será definitivo para la posición final, no. Lo más importante es competir bien y hacer un buen partido. Somos dos equipos que vamos a salir a ganar, cada uno con sus armas. Y las sensaciones que van a quedar serán importantes para el resto de la temporada».

La expectación que ha despertado este partidazo supera cualquier previsión con cerca de 2.000 entradas retiradas en la venta anticipada antes del viernes. «Va a ver un gran ambiente con el apoyo de la afición de los partidos importantes en el Nuevo Vivero. La afición del Badajoz cuando aprieta se nota y estoy convencido de que va a sumar», apunta el preparador blanquinegro. En ese sentido, Izquierdo, aunque asegura que la semana de trabajo ha transcurrido con normalidad como cualquier otra, reconoce que es difícil aislar al vestuario de lo que percibe desde la calle. «Claro que les llega a los jugadores. No podemos hablar de un partido igual que si fuera con otro rival. Es diferente y especial por el ambiente y la rivalidad». En cuanto a la movilización de los aficionados cacereños, aunque la entidad ha cancelado el viaje organizado que había dispuesto para sus fieles en autobús, al no llenar ni siquiera la mitad de las 55 plazas disponibles, el Cacereño no estará solo en el Nuevo Vivero. Y es que al menos medio centenar de personas han adquirido las entradas facilitadas por el Badajoz para la zona de Preferencia.

El Badajoz no va a cambiar nada por la visita del rival directo por el campeonato. «Es un partido importante y especial, pero cuando acabe ya veremos las sensaciones que nos deja. Vamos a funcionar como siempre», sostiene Izquierdo. Por parte visitante, no hay cabida para actitudes pusilánimes. Ni por el escenario, ni tampoco por el espectacular ambiente que se prevé en el graderío del Nuevo Vivero. «Es un encuentro especial donde se va a ver un buen ambiente. Es de los partidos que le gusta jugar a todos los futbolistas. Lo que hace falta es que se vea nuestro estilo, que sea una fiesta del fútbol y que intentemos competir bien, que es lo importante», explica el entrenador Adolfo Muñoz.

Todo en una semana en la que la enfermería del Cacereño ha quedado totalmente despejada. Algo que no sucedía desde octubre. La única duda será la del extremo izquierdo Fran Minaya, quien ya entrena con el grupo de trabajo pero cuya inclusión o no en la convocatoria dependerá de las sensaciones que tenga hoy. El que sí estará será, si así lo decide el cuerpo técnico del conjunto verde, el delantero argentino Kevin Levis, quien por el momento no ha podido tener la suficiente continuidad a causa de las lesiones.

Agustín Izquierdo pierde a Gabri, el único blanquinegro junto a Álex Herrera que ha jugado en todas las 24 jornadas disputadas y además siempre de titular. Además de los lesionados Javichu y Benítez, ya con el alta hospitalaria de su operación de hombro. Por su parte, Amine es la novedad de la convocatoria.

Adolfo no espera grandes cambios respecto al encuentro de octubre en el Príncipe Felipe. «No creo que sea muy diferente al partido de la primera vuelta. Cada uno tiene su estilo y me imagino que cada cual tomará las variantes que crea necesarias, pero no creo que cambie mucho. Será un partido disputado y con buen ritmo», vaticina.

¿Tendrá el Badajoz una mayor presión por aquello de jugar en casa y tener que levantar un 2-0 si quiere llevarse el 'golaverage' particular? Adolfo tampoco considera que condicione el encuentro. «El que juega en casa siempre tiene la obligación de tener la presión, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de que nuestros aficionados disfruten de un buen partido del Cacereño. Tenemos la obligación de que nuestra representación sea siempre lo más digna posible. Y, en ese sentido, no hace falta motivar al jugador para que salga al campo».