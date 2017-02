«Ellos temerán la fortaleza de todo nuestro bloque»

Dice José Manuel Camacho (Jerez de la Frontera, 9 de julio de 1985), portero del Cacereño, que «los números hablan por sí solos», refiriéndose a su equipo y al trabajo realizado hasta la fecha. Pero lo cierto es que individualmente las cifras que acumula también pasan la prueba del algodón. Y es que en sus 23 encuentros disputados -tan solo se perdió el jugado en Azuaga por sanción en la séptima jornada-, su media es de 0,39 goles encajados, con un total de nueve.

SU FICHA uNombre. José Manuel Camacho. uLugar y fecha de nacimiento. Jerez de la Frontera, 9 de julio de 1985. uTrayetoria. Los Barrios, Águilas, Granada 74, Linense, SP Villanueva, Badajoz, Racing de Ferrol, Roteña, San Fernando y Conquense.

Con el afán de blindar su portería en el derbi de mañana frente al Badajoz, el meta andaluz no esconde su entusiasmo: «Estamos deseando que llegue porque seguro que va ser un partido muy bonito y con buen ambiente, como todos los derbis».

A su juicio, «el equipo está trabajando bien tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo. Hay cosas que mejorar. Siempre hay que ser ambiciosos. Yo creo que estamos en la buena línea». Y no le preocupa la puntual falta de puntería de sus compañeros atacantes, a pesar de que ello impide que los partidos se puedan cerrar con claridad: «Lo preocupante sería que no gozásemos de esas ocasiones. Los goleadores se mueven por rachas. Ahora no estamos pasando por la que todos queremos, pero seguro que con el trabajo que están haciendo lo van a conseguir».

¿Si usted fuera aficionado, qué tipo de partido querría ver el domingo?

Ellos querrán que el equipo se deje la piel dentro del campo. Eso es lo que quiere el aficionado, aunque luego en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar.

¿Qué equipo cree que llega mejor?

A pesar de las dos derrotas en los tres últimos partidos, nosotros no llegamos con malas sensaciones, sobre todo después del pasado encuentro de casa contra un equipo que nos puso las cosas muy difíciles. Nosotros perdimos la ventaja de cuatro puntos y ellos la de dos la pasada jornada. La cosa está igualada en ese sentido.

El partido de la primera vuelta, ¿puede servir de referencia o tener alguna incidencia?

Seguramente será un partido totalmente diferente. Ya pasó en la ida, con un encuentro que no tuvo nada que ver con el de Copa Federación. Va a ser diferente, con otro escenario y otros condicionantes.

¿Si fuese el meta rival, a qué o a quiénes tendría que temer este domingo?

Arriba tenemos hombres rápidos, pero ellos temerán la fortaleza de todo nuestro bloque. La conocen bien.

¿Un resultado para mañana?

0-1.