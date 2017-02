Cuando la definición en la meta rival ha pasado a ser la principal asignatura pendiente del Cacereño en las últimas fechas, el equipo verdiblanco recupera algo de luz en forma de hombre gol. Se trata del delantero argentino Kevin Levis, a quien un par de lesiones sufridas esta temporada le han impedido gozar de la continuidad necesaria como para ser uno de los hombres más determinantes de la Tercera extremeña.

SU FICHA uNombre. Kevin Vicente Levis. uLugar y fecha de nacimiento. Mar del Plata, Argentina. 20 de agosto de 1992. uPartidos y goles. 17 partidos (10 titular) y 6 goles.

El atacante, que ya se vio obligado a perderse el partido de la primera vuelta frente al Badajoz tras la lesión sufrida en Coria, podrá estar a disposición de Adolfo Muñoz este próximo domingo en el Nuevo Vivero tras unas últimas semanas de inactividad. «Ya estoy entrenando normal con el grupo y probando sensaciones. Afortunadamente ya me siento bien. Ha sido una etapa dura para mí. A nadie le gusta perderse partidos, y menos por lesiones, pero son situaciones para seguir aprendiendo y para hacerme más fuerte mentalmente», explica.

¿Estamos a tiempo de ver la mejor versión de Kevin Levis de aquí a lo que resta de temporada? «Confío en que sí, en tener la fuerza mental y física. La confianza siempre se vuelve a recuperar rápido gracias a lo que transmite el entrenador y el resto de compañeros. Quizás todavía no he podido mostrar todo mi potencial, pero aún estoy a tiempo».

Sobre el clásico del domingo, asegura que el vestuario es consciente de la importancia, aunque sin sobredimensionarlo: «Obviamente, por dentro sabes que es algo importante, pero si ganas ahora y luego pierdes el próximo fin de semana no vale de nada. Ojalá podamos hacer un encuentro como el que nos salió en la ida. Uno siempre espera que lleguen este tipo de encuentros, en los que hay mucha gente y las aficiones se vuelcan».

¿Cómo prevé el derbi? «El Badajoz tiene una plantilla con mucha calidad, es un equipo muy eficaz que suele materializar las ocasiones que tiene. Lo que intentaremos es que tengan pocos espacios y que no se sientan cómodos en ningún momento. Y nosotros, a partir de ahí, tendremos que intentar intimidar para que con el paso de los minutos el partido se vuelque a nuestro favor».

Y, cómo no, considera importante el apoyo de los aficionados cacereños: «Sabemos que ellos están con nosotros en todo momento. Tanto en las redes sociales como cuando vas por la calle y te transmiten todo su apoyo. Creo que el precio de las entradas no ayuda, pero nosotros vamos a darlo todo por ellos, tanto por los que viajarán como por los que no lo puedan hacer».