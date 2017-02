«Clave» para ambos equipos en lo que se refiere a la confianza para afrontar el resto de la liga, «pero no decisiva en cuanto al resultado» para el propio campeonato en sí. A grandes rasgos, así es como el entrenador del Cacereño, Adolfo Muñoz, entiende la cita que su equipo afrontará este próximo domingo en el Nuevo Vivero ante el Badajoz. Un derbi de rivalidad regional al que los dos firmes candidatos al título llegan con las espadas en alto e igualdad en cuanto a puntos. «Esas sensaciones que te queden después del partido son las que te van a ayudar para los que vengan después. Serán tan importantes las sensaciones como el resultado», avanza el entrenador con la cabeza ya puesta en el partido de esta jornada.

«No quiero obsesionarme. He vivido muchos encuentros de este tipo como jugador y como entrenador. Es importante que el futbolista no se obsesione con ganar, sino que se preocupe de disfrutar de la semana y del partido. Estamos deseando que llegue, pero sin ansiedad».

Todo en un momento en el que su equipo no carbura como le gustaría, aunque ello no es óbice para que la candidatura por alcanzar el primer puesto permanezca intacta: «El análisis hay que hacerlo a través del juego y no del resultado», dijo Adolfo Muñoz justo después de la cita frente a La Estrella. Sobre la falta de gol, a pesar de que su equipo tenga clamorosas ocasiones, fue simple y mandó un mensaje de concienciación a su plantilla: «Es una cuestión de acierto, pero habrá partidos en los que no tengamos tantas ocasiones y tan claras».

Y es que es innegable que en el seno del Cacereño existe cierta preocupación por esa falta de referencia ofensiva que pueda desequilibrar los partidos: «Los goles están muy repartidos y todavía no hemos dado con un 'killer', pero la gente tiene que tener confianza. Generamos ocasiones, que es lo importante, pero tenemos que practicar más la finalización».

Otro debe que aún es palpable en el juego Cacereño es el de los nervios que asolan al equipo en ciertos momentos de los partidos, tal y como sucedió el domingo frente al equipo de Los Santos de Maimona mediada la segunda parte y hasta el mismo pitido final: «El futbolista es humano y cuando ves que no marcas el segundo puedes llegar a desesperarte. Siempre puede aparecer la ansiedad, aunque no tiene por qué suceder. Hay que tener calma. Tenemos jugadores con mucha experiencia y oficio».

A su vez, el técnico verdiblanco intenta mantener la tensión necesaria en todo momento: «Nunca voy a permitir a los jugadores que me ahorren nada de esfuerzo. Y en ese sentido no tengo nada que recriminar. El grupo está trabajando al máximo», sostiene.

Por otra parte, los aficionados interesados en sumarse al desplazamiento organizado por el club podrán realizar su inscripción en el Príncipe Felipe durante hoy y mañana en horario matutino, así como el jueves y el viernes por la mañana y por la tarde. El precio del viaje más entrada es de 18 euros.