Pozo acude en defensa del liderato

Pozo es el jugador del momento. El defensa blanquinegro ha conseguido recuperar el liderato en los dos últimos partidos consecutivos. Su solitario gol ante el Jerez hace dos semanas devolvía al Badajoz a la primera plaza después de 20 jornadas y este domingo en Calamonte lo volvía a retener cuando ya se marchaba de vuelta a Cáceres. «Empatamos y estamos igualados a puntos, pero de haber ganado o perdido las cosas seguirían igual. No cambia nada llegar a este partido por detrás o por delante», apunta Pozo.

SU FICHA uNombre. Manuel Pozo Rodríguez. uLugar y fecha de nacimiento. Badajoz, 13 de abril de 1989. uDemarcación. Defensa central, aunque también puede jugar de mediocentro. uPartidos. 17 (17 titular y 16 completos), 1.520 minutos. uGoles. 4 (La Estrella, 0-Badajoz, 6 (0-3); Badajoz, 4-Moralo, 0 (4-0); Badajoz, 1-Jerez, 0; y Calamonte, 1-Badajoz, 1). uTrayectoria. Categorías inferiores del Flecha Negra hasta el equipo juvenil, Cerro de Reyes, Valdelacalzada, Sanvicenteño, Don Benito, Mérida AD y Extremadura UD.

Su apellido está eternamente asociado con el gol en Badajoz, aunque el jugador pacense se considera un héroe circunstancial porque marcar no es su principal misión. «Si los mete otro compañero estaría igual de contento. Tuve la suerte de haber metido dos goles en las oportunidades que he tenido, en Calamonte casi al final del partido», señala.

A Manuel Pozo Martínez (Badajoz, 1989) su último gol le deja unposo de sabor agridulce. «Estamos contentos con el punto, pero creo que podíamos habernos llevado el partido». Ese empate deja la parte alta más emocionante que nunca y con el Badajoz y Cacereño midiendo sus fuerzas este domingo. Mayor atractivo e interés, imposible. «Nosotros seguimos trabajando sin mirar la clasificación. Llegamos en buen momento y con los dos equipos igualados a puntos», expone Pozo.

El duelo por el liderato promete grandes emociones y Pozo tiene muy buenas sensaciones para el domingo. «Queremos darle una alegría a nuestra afición. Estamos en un buen momento y esperamos poderlo aprovechar», sostiene el defensa pacense. En la ida, el Cacereño golpeó primero y esa espinita la tiene el Badajoz atravesada. «Queremos resarcirnos y ganar. Allí, en dos jugadas aisladas perdimos el partido. Tuvimos muchas ocasiones al comienzo del encuentro para habernos adelantado y cambiar , pero no estuvimos acertados», recuerda, antes de añadir el valor añadidio que tiene este compromiso. «Es un partido más y te mides a un rival de playoffs que te puede servir para ver el nivel que tienes para cuando llegue el momento, aunque todavía queda mucho».

En cualquier caso, Pozo no cree que del Nuevo Vivero salga este domingo el campeón de la Tercera extremeña. «No será decisivo. Es un partido importante porque se enfrentan dos equipos punteros que son los dos primeros, pero queda mucha liga. Al que consiga los tres puntos le dará un plus de motivación, pero no va a decidir el título».

Pozo lleva seis jornadas de titular, las mismas que el Badajoz sin perder. «Al principio no me encontraba muy bien, pero con constancia todo llega y el equipo también está teniendo regularidad. Somos los mismos que al inicio».