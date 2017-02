El Coria avisa en Plasencia que juega en otra liga

«Toc, toc. ¿Está el título de liga decidido? ¿No? Pues dejen sitio». El Club Deportivo Coria dio este domingo un golpe sobre la mesa y demostró que sus recientes victorias ante Badajoz y Cacereño no fueron producto de la casualidad. El equipo celeste quiso despejar cualquier atisbo de duda ofreciendo toda una exhibición en Plasencia para no solo presentar su candidatura para estar en los playoffs de ascenso, sino para soplarle en la nuca a la dupla de mandamases que se han adueñado de la Tercera. De momento, el cuarto puesto es suyo y el primer puesto se encuentra a diez puntos a la espera del apasionante Badajoz-Cacereño de la próxima jornada.

0 UP PLASENCIA

5 CD CORIA UP Plasencia: Manolo; Álvaro Marín, Juanals, Borrallo, José Mari, Schuster, Bugatto, Sergio Sánchez (Javi López, min. 49), Gilarte, Núñez (Segura, min. 46) y Luismi (Adri, min. 66). Coria: Álex; Cano, Héctor Gallego, Mahillo, Pintado, Carlos, Sergio Alonso, Alvarito, Dani Herrero, Teto y David López. Goles: 0-1: Teto, min. 5. 0-2: David López, min. 7. 0-3: Sergio Alonso, min. 19. 0-4: Teto, min. 29. 0-5: Carlos, min. 39. Árbitro: Villa Maestre. Mostró tarjetas amarillas a Bugatto y Segura, de la UP Plasencia; y a Mahillo, Alvarito y Héctor, del Coria. Incidencias: Estadio Municipal de Plasencia, ante unos 900 espectadores.

El Plasencia, por su parte, pierde chance en su objetivo de meterse en la fase de ascenso. La derrota no es 'determinante, pero los aficionados se fueron a casa con una sensación de resignación. «Si éste es el nivel que se pide para estar arriba, no lo tenemos», se lamentaban. Y es que llegar al momento clave de la temporada con un equipo en reconstrucción por las lesiones y las marchas es tarea complicada.

Pareció un partido de Copa del Rey. De esos en los que el bombo empareja un equipo de Champions con un modesto de Segunda B y en el que, si se lo toma en serio, el grande zarandea al otro sin piedad. ¿Recuerdan el Cultural Leonesa-Real Madrid de hace escasas fechas? Pues en el caso del derbi comarcal el maltrato fue aún peor. La UPP no fue más que un sparring tratando de encajar los golpes, agarrándose a las cuerdas para encajar con dignidad la somanta.

Porque la verdad es que fue una escena muy violenta, demasiado violenta. Y eso que no hubo una mala patada en todo el partido. Pero es que cuatro goles en treinta minutos (cinco en cuarenta) resultan violentos. Mucho más cuando se presumía un envite igualadísimo.

Mención aparte merece la conexión entre Sergio Alonso y Teto, dos hombres formados en la cantera de la UPP y que demostraron que la Tercera se les queda enana. Ambos ofrecieron un pequeño máster de talento y de claridad de ideas. Su primera asociación se tradujo en el 0-1 de Teto en el minuto 5 tras una pase interior milimétrico.

Aún sonaba el fragor de palmas de los aficionados caurienses cuando llegó el 0-2. En esta ocasión fue David López el que se colaba entre las espaldas de los defensas y batía de golpeo certero a Manolo. Siete minutos y partido sentenciado.

El Plasencia no dio el más pequeño atisbo de reacción. Su única llegada no llegó casi hasta el descanso, en un tiro mordido de Alberto Núñez que no merecería la categoría de ocasión si no fuera porque fue la única que tuvo.

El Coria siguió a lo suyo y completó su 'performance' antes del descanso. En el 19, Sergio Alonso cabeceó a la escuadra un centro en diagonal de Héctor Gallego (0-3); en el 29, Teto partió desde su campo para plantarse solo ante Manolo y batirle en una perfecta picadita (0-4); y en 39, Carlos completó la 'manita' tras regatear al portero local (0-5).

En la segunda parte, el Coria se dedicó a sestear. Los de Miguel Rubio no quisieron y los placentinos no pudieron. Los segundos 45 minutos solo sirvieron para que el Coria se limpiara de tarjetas. Mahillo, Alvarito y Héctor Gallego provocaron la quinta amarilla que les permitirá descansar en un partido ante el Diter Zafra que se presume asequible.

El Plasencia ni siquiera acarició el tanto del honor cuando el Coria se quedó con diez jugadores durante un cuarto de hora por la lesión de Carlos, con dolores en la rodilla.