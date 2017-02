El Calamonte da emoción al liderato

En esta ocasión, Goliat no pudo con David. Un salvador gol de Pozo en el minuto 88 dio al Badajoz un punto con el que ya no contaba y que le permite retener el liderato ahora empatado a puntos con el Cacereño. En un encuentro muy táctico, el Calamonte hizo uno de los mejores partidos de la temporada, demostrando que no todo es presupuesto en el fútbol.

CD CALAMONTE CD BADAJOZ 1-1 CD Calamonte: Miguel López; Villegas, Saúl Pity, Ñoño; Juanfe (Álvaro, min. 60 ), Écija, Caldera (Berna, min. 64), Enrique, Vilorta (Diego, min. 77) y Carrasco. CD Badajoz: Isi; Chechu, Borrego (José Manuel, min. 70), Pozo, David Gallego; Ruano (Joaqui Flores, min. 50), Julio Rodao, José Ángel, Álex Herrera (Joselu, min. 75); Gabri y Javi López. Goles: 1-0: Villegas, min. 61. 1-1: Pozo, min. 88. Árbitro: Moruno Gala. Correcto. Amonestó a los locales Carrasco y Ñoño y al pacense Gallego. Expulsó al preparador físico local por reiteradas protestas tras el gol del empate del Badajoz. Incidencias: Municipal de Calamonte. 1.200 espectadores. Fuerte dispositivo policial.

Comenzó el Badajoz «haciendo lo que sabíamos que teníamos que hacer», decía el técnico blanquinegro al finalizar el encuentro, reconociendo de la dificultad con la que sabían que se iban a encontrar en un campo como el del Calamonte, donde los locales aprietan mucho y donde la grada transmite el calor y el empuje que precisan los once de blanco. Con las líneas muy juntas y presionando muy arriba, el Badajoz ahogó al Calamonte en los instantes iniciales. El marcaje sobre Écija, director de la orquesta blanca, impidió a los de Juan Pedro hacer su juego de toque y sacar el balón controlado desde atrás.

Tal fue la presión, que los locales tardaron un cuarto de hora en acercarse a las inmediaciones de la portería defendida por Isi. Si bien hay que apuntar que durante ese período el Badajoz apenas inquietó la meta blanca más allá de un disparo que se fue alto de Julio Rodao.

Y cuando el Badajoz bajó la presión, apareció el Calamonte. Muy bien plantados los de Juan Pedro, no dejaron a los de Agustín Izquierdo moverse con libertad por la cancha, siempre encimando a Rodao e impidiendo que el Badajoz estuviera cómodo.

Poca historia más tuvo una primera parte llena de mucho juego en el centro del campo, mucha presión y demasiado posicionamiento táctico por parte de ambos equipos con un Calamonte que tardó en entrar en acción y con un Badajoz más preocupado de parar al Calamonte que de hacer su juego, como apuntó el entrenador blanco al finalizar el choque.

La segunda mitad parecía discurrir por los mismos derroteros, pero el Calamonte tomó el centro del campo y dominó el primer tramo de la reanudación. Con un Badajoz algo más ocupado en hacer su juego, los locales hicieron lo propio. Fruto de ese mayor dominio llegó el gol blanco. Una falta que bota Vilorta desde el flanco derecho del ataque la remata Villegas libre de marca ante un Isi que no pudo hacer más que sacar con el balón desde el fondo de las redes.

El carrusel de cambios trajo frescura al encuentro. Joselu y Joaqui Flores abrieron el juego para los pacenses, mientras que la entrada de Álvaro trajo un mayor de control para los blancos con apoyo y descarga del juego para Écija, que se liberó de responsabilidades defensivas. Enrique, uno de los más destacados del encuentro, fue una auténtica pesadilla para los laterales pacenses. Berna, tras quince días lesionado, entró al terreno de juego y cumplió, aunque careció de la chispa habitual en él.

Con el gol en contra, el Badajoz aumentó revoluciones y subió líneas. Por su parte, el Calamonte siguió fiel a su juego. Fruto del empuje visitante, llegó la ocasión más clara de los blanquinegros. Un balón suelto en el área le cae a Gabri que remató a la base del palo izquierdo de Miguel. Cuatro minutos después, una falta cometida sobre Álvaro y que Moruno Gala no apreció, habilitó a Pozo, que logró poner el esférico lejos del alcance de Miguel y generando una lluvia de protestas por parte de la grada, los jugadores y el cuadro técnico calamonteño, Y ahí concluyó el partido, aunque ambos equipos siguieron buscando el gol que decantara la balanza en un encuentro donde el viento fue protagonista.