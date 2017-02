El Olivenza reta a un Don Benito invencible en casa

Parece evidente que como en casa en ningún sitio, al menos, es así para el Don Benito, que regresa hoy a su estadio para recibir al Olivenza. Eso sí, será un partido en el que tendrán que hacer las paces con su afición. Una grada ambiciosa, pues aún con el equipo en tercera posición, les despidió con cierto enfado en el último partido en casa, tras el empate ante el Montijo.

DON BENITO-OLIVENZA Don Benito: Sebas Gil; Trinidad, Garretas, Germán, Ricardo Durán, Gonzalo, Ramiro, Javi Asensio, Christian Beltrán, Abraham Pozo y Asier Alonso. Olivenza: Ciga; Capa, Aton, Fau, Borja, Chicote, Samu, Álex, Cristo, Juanito y Nongo. Árbitro: Víctor Izquierdo Valle. Campo y hora: Estadio Vicente Sanz, 12.00.

En este 2017, se había resistido la victoria, con tres empates, pero la semana pasada se desquitaron tras golear al Valdivia (0-3). Para terminar de cortar esa racha, sólo queda saborear un nuevo triunfo en el Vicente Sanz que devuelva la confianza a la afición rojiblanca. Delante estará un rival que también ha sobrevivido a su punto de inflexión, con cinco derrotas y un empate, pero que en los últimos tres partidos ha remontado el vuelo con sus triunfos ante la UP Plasencia y el Díter Zafra, y el empate de la última jornada frente al Santa Amalia (2-2).

Esa mala racha, ya superada de momento, les ha hecho descolgarse de la zona alta de la tabla y situarse en una discreta posición en la parte media. Sin embargo, ante el Don Benito podrían sumar tres puntos para mantener vivas las opciones de reengancharse a la pelea de los cuatro de arriba, que les queda ahora a once puntos del Azuaga.

Sin Patri ni Iván Bolado

El Don Benito, por su parte, está más vivo que nunca tras ganar en Valdivia. Una victoria que les permitió superar al Azuaga para ocupar la tercera plaza. La ambición de esta temporada en el conjunto rojiblanco ha quedado patente también en el mercado de fichajes. Asier Alonso ya debutó la semana pasada, y hoy podría entrar en su primera convocatoria el joven Robe Moreno.

No será eso sí, el día del debut para el delantero Iván Bolado, que se incorporará al equipo a mediados de este mes de febrero, pues tiene que resolver algunos temas familiares antes de poner rumbo a Don Benito, para lo cual tiene el permiso del club.

En cuanto al once rojiblanco, está por ver si el técnico Emilio Sosa vuelve a dar descanso a Abraham Pozo como hizo ante el Valdivia o si el de Pueblonuevo vuelve a entrar como titular para el partido de hoy. No obstante, ante el conjunto valdiviano, Sosa dio entrada a jugadores como Lolo que están disfrutando de menos minutos, en detrimento de otros como Moruno, Christian Beltrán o el propio Pozo, algo quizás motivado por el estado del terreno de juego. Por lo que el once inicial se antoja diferente.

Además, en el apartado de bajas, junto a Iván Bolado, tampoco podrá estar disponible para el partido, el capitán rojiblanco Patri, que ya jugó con algunas molestias en la última jornada. Por su parte, en el Olivenza es baja segura Pekas, expulsado en el último minuto ante el Santa Amalia por doble amarilla.

Con ello, el Olivenza tiene ante sí el reto de ganar en un feudo en el que hasta la fecha sólo Fuente de Cantos, Azuaga, Amanecer y Montijo han logrado sacar un empate. Ningún equipo ha conseguido ganar esta temporada en un estadio en el que la victoria está reservada para el Don Benito.