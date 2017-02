Domingo de resurreción

Por los tintes un tanto surrealistas, podría tratarse de un guion elaborado por José Luis Cuerda, sobre todo en la época en la que el cineasta se basaba en pasajes bíblicos para dar forma a sus obras. Pero lo del Díter Zafra va más allá, por ejemplo, de la ya mítica carne resurrecta personificada por Manuel Alexandre en el mediometraje 'Total'. El equipo segedano y su afición comulgarán hoy de forma conjunta ante el Arroyo (Nuevo Estadio, 17.00 horas) para celebrar la resurrección futbolística de un club con 87 años de historia y que en las últimas fechas ha salido airoso in extremis de su estado crítico.

DÍTER ZAFRA-ARROYO Díter Zafra: Jesús Torres; Regino, Isidro, Alonso, Mendoza, Clau, Rodriguez, Jesús Marabé, Albertino, Víctor Aguinaco y Javi Aranda. Arroyo: Alberto; Álex Melli, Dani, Ángel, Pulido, Cristian, Juanqui, Aitor, Rubén Molina, Bachi y Villa. Árbitro: Aparicio Álvarez. Campo y hora: Nuevo Estadio, 17.00.

Olvidados ya los dos anuncios de desaparición , y con la motivación del rescate por parte del tejido empresarial segedano y de antiguos directivos, desde el club se ha hecho un llamamiento para que el encuentro de esta tarde sea una fiesta con todas las de la ley. Una jornada de puertas abiertas como homenaje a todos los aficionados, que podrán aportar su colaboración económica para sufragar los costes del colectivo arbitral.

A los valientes que no abandonaron el barco del Díter Zafra cuando peor pintaban las cosas, se han unido los refuerzos de Regino, Emilio Pinto, Víctor Rodríguez, Jesús Marabé y Álvaro Nevado. Todos ellos tendrán el reto de remar en el mismo sentido para lograr que el Díter Zafra, ahora en puestos de descenso, consiga la permanencia.

Precisamente, el primer paso de gigante lo podrían dar hoy frente a un rival directo como el Arroyo, que cuenta con tres puntos más en la tabla. Así, en caso de victoria del Díter Zafra, los segedanos no solo darían caza a su rival, sino que también tendrían a su favor el 'gol average' particular gracias a la victoria de los azules en la primera vuelta (1-2).

En el plano deportivo, Daniel Amaya y Garcia Pizarro podrían configurar algunas variantes tácticas, como la posibilidad de jugar con una linea de tres y dos carrileros de largo recorrido. Algo que, no obstante, no podrá ratificarse hasta que los once hombres salten al terreno de juego.

Por parte arroyana, tanto el portero Nacho Mellano como el ofensivo Rubén Molina, las adquisiciones invernales, entrarán en la convocatoria de Javi Moreno. Un Arroyo que no tendrá que lamentar ninguna baja, una vez Braganza y el meta Jesús se han desvinculado de la entidad. La principal asignatura pendiente para el cuadro blanquiazul es recuperar su olfato goleador, sobre todo después de haber logrado sumar tan solo un punto de los últimos doce puestos en juego.

En el seno del equipo visitante se intenta permanecer ajeno al estado de excitación que por motivos obvios presentará el Díter. Y es que en el Arroyo no se quiere comenzar a tirar por la borda parte del trabajo realizado hasta el momento.