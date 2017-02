El Cacereño busca encontrar la luz

Hablando típicos tópicos, la expresión 'poco que ganar y mucho que perder' cobrará hoy especial dimensión en la carretera de Salamanca para el Cacereño. Tras dejarse el liderato la pasada semana en Pueblonuevo del Guadiana, en la que fue su segunda derrota consecutiva por primera vez en la temporada, el equipo verde estará hoy obligado a vencer al colista La Estrella (Príncipe Felipe, 12.00 horas) con el fin de resarcirse de sus últimas actuaciones.

CP CACEREÑO-LA ESTRELLA Cacereño: Camacho; Edu Moya, Santi Polo, Asiel, Mansilla, Elías Molina, Aarón, Carlos García, Martins, Artigas y Pucho. La Estrella: Ismael; Nacho, Juanma Montaño, Antonio Rivera, Andrés, Bermejo, Delgado, Guerrero, Víctor Matamoros, Serrano y Ángel Rodríguez. Árbitro: Fuentes Pérez. Campo y hora: Príncipe Felipe, 12.00.

Con el partido frente al Badajoz en el Nuevo Vivero a la vuelta de la esquina, los de Adolfo Muñoz pretenderán hoy ante el cuadro santeño recuperar las sensaciones y, sobre todo, la confianza para que el mano a mano por el liderato continúe siendo una lucha abierta. Todo ello ante un La Estrella que, a pesar de su condición de colista, ya no es el mismo equipo condescendiente de la primera vuelta de campeonato, mostrando en los últimos meses un nivel más competitivo.

La semana de trabajo para el Cacereño no ha sido precisamente todo lo buena que le hubiese gustado al cuerpo técnico. El delantero Kevin, que aún se resiente de una lesión anterior, no podrá entrar en la convocatoria. Tampoco lo hará Fran Minaya, a quien todavía le queda por lo menos una semana para poder reaparecer. A ambos se suma la seria duda de Nando Copete, cuya participación hoy no es segura debido a sus molestias físicas derivadas de la última jornada.

Para contrarrestar en parte estas ausencias, el cuerpo técnico del equipo verdiblanco sí podrá tener a su disposición a Martins, que ya se ha recuperado de su virus estomacal, así como al medio centro defensivo Nando González, recién recuperado de su lesión de rodilla.

El equipo de Los Santos de Maimona viaja a tierras cacereñas con las ausencias de Alonso Carrasco y Luis Vergara, quienes tienen que cumplir parido de sanción. Como contraprestación, Javier Amador podrá volver a vestirse de corto tras superar una lesión. A sabiendas de las dificultades que se encontrarán en el feudo Cacereño, en el equipo visitante tampoco se renuncia a sacar algo positivo del coliseo verde, sobre todo después de la derrota sufrida en casa la pasada semana frente al Calamonte y que ha devuelto a la entidad al farolillo rojo de la tabla.

Tanto los de Adolfo Muñoz como los de Lorenzo Montaño estarán muy pendientes del estado que pueda presentar el césped del Príncipe Felipe, sobre todo tras las lluvias de las últimas horas. Un ya de por sí maltrecho terreno de juego que suele condicionar al equipo que está obligado a proponer, lo que supone un hándicap ya más que asumido en el Cacereño, que tiene esta misma encomienda cada quince días.

Tras dos semanas consecutivas sin ver puerta, y después de desechar finalmente la opción de contratar un delantero en el ya finalizado mercado invernal, el Cacereño tendrá hoy una nueva oportunidad para enmendar la plana ante el segundo equipo más goleado de la Tercera extremeña.