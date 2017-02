El Badajoz inicia su cuenta atrás

El Badajoz inicia su defensa del liderato en un campo minado. No lo tendrá fácil el equipo blanquinegro en Calamonte. Una visita siempre incómoda y que además se presenta sin respiro por su exigencia como antesala al decisivo choque frente al Cacereño de la próxima semana. Pero Agustín Izquierdo no mira más allá de este domingo. «De momento el único partido que tenemos es el de Calamonte y sólo pensamos en ganar, a partir de ahí ya veremos la próxima semana», sostiene.

CD CALAMONTE-CD BADAJOZ CD Calamonte: Miguel López; Villegas, Pity, Saul, Ñoño; Juanfe, Écija, Caldera, Vilorta, Perico y Carrasco. CD Badajoz: Isi Jareño; Chechu, Pozo, Borrego, David Gallego; Ruano, Julio Rodao, José Ángel, Álex Herrera; Gabri y Joselu. Árbitro: Moruno Gala. Campo y hora: Municipal de Calamonte, 12.00 horas.

El técnico blanquinegro también quita importancia al hecho de ir líder y la posiblidad de llegar la siguiente jornada por delante del Cacereño en el explosivo duelo por el liderato. «El objetivo es el mismo que cuando no íbamos arriba, ganar el partido. Antes por alcanzar al primero y ahora para mantenernos por delante». La visita a Calamonte será una gran prueba de fuego para refrender su condición de líder y aspirante al título y ascenso. «Antes lo fueron Azuaga, Jerez... todos los partidos. La exigencia nuestra siempre va a ser máxima», apunta.

El preparador blanquinegro tiene la sensible baja de Parada por sanción y de los lesionados Javichu y Benítez, que pasará por el quirófano el día 9 por su lesión de hombro, además de Amine al no tener todavía la documentación en regla. «Parada es un jugador muy importante para nosotros, pero en el equipo hay jugadores para cubrir esa posición. La plantilla está confeccionada para que no se noten las bajas y en ese sentido no me preocupa», señala Izquierdo. Joaqui Flores poco a poco va recuperando sus mejores sensaciones. «Para nosotros es un jugador clave porque nos aporta mucho. No vamos a arriesgar nada y esperaremos a que alcance su nivel porque no queremos que vaya para atrás». En cualquier caso las incorporaciones de Javi López, José Manuel y Blas Álvarez están listos para echar una mano en Calmonte.

El Badajoz se encontrará un rival siempre muy combativo y una grada que aprieta mucho. «Será un partido muy difícil frente a un rival que se muestra muy fuerte en su casa y que nos va a obligar a dar el máximo de nosotros mismos. Pero este tipo de partidos son los que me gustan jugar». Izquierdo reconoce la dificultad que encierra el compromiso de este mediodía. «El Calamonte es un equipo tremendamente competitivo y nos vamos a encontrar un campo con un buen ambiente de fútbol. Yo espero la mejor versión del Calamonte», avisa y al mismo tiempo insiste en mantener ese grado de intensidad y exigencia hasta final de liga. «Tenemos que dar el máximo nivel porque la segunda vuelta todos los equipos buscan conseguir sus objetivos cuanto antes».

Por su parte, los locales están confiados en dar la sorpresa. «Sabemos que el Badajoz es un gran equipo, el menos goleado de la categoría incluso a nivel nacional y que sólo ha recibido ocho goles. Uno de ellos, se lo hicimos nosotros. ¿Por qué no vamos a hacerle uno mañana (por hoy) en nuestro campo?», comentaba Juan Pedro Sánchez, el técnico local, que ya ha visto pasar a cuatro entrenadores en el banquillo de un club que cada año se ha renovado sin lograr el objetivo del ascenso. «Estamos confiados en que podemos sacar los tres puntos. Nuestro campo es incómodo para equipos como el Badajoz. El Cacereño no pasó del empate aquí y no logró marcar», apunta un Juan Pedro que recuerda que los equipos que han llegado al Municipal calamonteño como líderes no han logrado confirmar esa plaza al finalizar los noventa minutos.

Sobre la afición, una de las piedras angulares de este equipo 'del pueblo' (sólo tres de los diecinueve jugadores con ficha no son de Calamonte) el técnico espera que responda «como siempre lo hace. No podemos pedirle más a unos aficionados que animan, que aprietan, que apoyan, que se desplazan con el equipo hasta el punto de que a veces, en campos rivales, somos más numerosos que los locales».

Tanto confía Juan Pedro en su equipo que apuesta por un 2-1, a pesar de las cinco jornadas sin encajar un gol que lleva el Badajoz y ser el menos goleado del fútbol nacional.