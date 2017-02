El Cacereño lidia con las lesiones en su semana más compleja

Aún queda más de una semana, con jornada liguera entre medias, pero el partido más jugoso que hoy en día puede disputarse en la Tercera extremeña comienza a arrojar sus primeros intercambios de pareceres. Y es que ya hay movimientos en torno al Badajoz-Cacereño del próximo 12 de febrero. Los aficionados visitantes podrán reservar desde mañana sábado en el Príncipe Felipe las entradas -en principio 150- que el Badajoz ha puesto a disposición del conjunto verde. Pases para la zona de Preferencia del Nuevo Vivero que tendrán un valor unitario de 12 euros. Un precio superior al fijado en octubre por el Cacereño para la expedición pacense, que entonces fue de 10 euros, por lo que existe cierto malestar entre un sector de futboleros cacereños y en el propio club, que no obstante ha organizado un desplazamiento de viaje más entrada por un precio de 18 euros.

En el aspecto deportivo, las cosas no están siendo fáciles para el Cacereño en las últimas fechas. A las dos últimas derrotas del que ha sido el líder durante las últimas 20 jornadas se une el hecho de que el cuerpo técnico encabezado por Adolfo Muñoz no está pudiendo trabajar con la regularidad que quisiera por culpa de las lesiones y las causas extradeportivas. La nota negativa la pone Kevin, quien sigue resentido de una lesión y todavía no ha podido ejercitarse con el grupo. Estos días lo está haciendo en solitario y está ya descartado para el partido frente a La Estrella. Tampoco estará en este encuentro el extremo izquierdo Fran Minaya, quien quizás sí podría llegar a la cita del Nuevo Vivero la próxima semana, dependiendo de su evolución.

Nando Copete, otro de los puntuales del Cacereño, tampoco está pudiendo ejercitarse como consecuencia de una acción del pasado domingo en Pueblonuevo del Guadiana de la que no salió favorecido, por lo que es seria duda para el domingo. Carlos García, que sí podrá jugar, no está pudiendo entrenar con el equipo en las últimas fechas por motivos laborales. El toque positivo lo pone el atacante Martins, que ya entrena con normalidad y podrá reaparecer este domingo, así como Nando González, quien ya completa el trabajo semanal con sus compañeros y está a disposición del míster tras superar una lesión de rodilla que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el pasado mes de octubre.

Por otra parte, el director general de la entidad, Rafael Rojas, escenificó ayer la forja de una alianza con la clínica Fisio-On, que prestará al club servicios de fisioterapia.