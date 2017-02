El Badajoz blinda el liderato

El Badajoz ha fraguado su escalada hacia la cima de la Tercera extremeña desde atrás. El equipo blanquinegro basa su reconquista del liderato en su solidez defensiva. En las últimas cinco victorias consecutivas que ha encadenado ha sido capaz de mantener su portería a cero, una trayectoria que le ha devuelto a la primera plaza. Estaba a siete puntos del Cacereño desde el último gol recibido el 11 de diciembre en Coria y que significaba su segunda derrota en el campeonato. Cinco jornadas después, el Badajoz toma el mando del grupo extremeño con dos puntos de ventaja sobre los cacereños.

MENOS GOLES POR GRUPOS uPrimera. Villarreal (14). uSegunda. Levante (16). uSegunda B. Racing (13), Albacete (12), Badalona (17) y Cartagena, Melilla y Jumilla (16). uTercera. Rápido de Bouzas (14), Langreo y Sporting B (12), Cayón (12), Alavés B (9), Peralada (16), Olímpic (11), Pinto (15), Gimnástica Segoviana (11), Almería B (19), Arcos y Algeciras (21), Formentera (9), Las Palmas Atlético (12), La Hoya Lorca B y Águilas (19), Cirbonero (14), Calahorra (10), Borja (21) y Talavera (18).

El Badajoz ha blindado su portería en su persecución por el primer puesto. Sólo 8 goles han encajado los de Agustín Izquierdo en las 23 jornadas disputadas, unos números que le convierten en el equipo menos goleado de todas las categorías nacionales desde Primera hasta los 18 grupos de Tercera. Alavés B y Formentera son los que más se acercan a los blanquinegros con 9, pero sin tener sus registros goleadores (59 del Badajoz por 32 los vascos y 50 los baleares). Los pacenses suman 468 minutos sin recibir un tanto desde aquel que se marcó en propia puerta Paco Borrego en La Isla de Coria hace ya casi dos meses.

El Badajoz vuelve a la cabeza del grupo extremeño veinte jornadas después. El equipo pacense perdió el liderato tras empatar a dos frente al Azuaga en la tercera jornada. Pero el primer puesto no le altera al técnico blanquinegro. «La clasificación la miramos en la jornada 38, ahora me da exactamente igual, sólo hay que pensar en el Calamonte e intentar ganar el partido», insiste Izquierdo en su discurso de ir domingo a domingo. «No hay más partidos que el siguiente. Nos queda un partido nada más, que es el Calamonte. No sabemos lo que va a pasar después», añade.

En esa complicada visita a Calamonte el Badajoz iniciará su defensa del liderato. «Ese tipo de partidos son los que gustan, te hacen dar el máximo como entrenador y jugador si quieres ganarlo. Son de esos partidos que nos tienen que fortalecer», sostiene el preparador blanquinegro. En ese sentido, Izquierdo pone como ejemplo el último encuentro ante el Jerez. «Me quedo con el sacrifico, la entrega y pelea del equipo». Aunque evita caer en la relajación. «Quedan muchos partidos y tenemos que hacer las cosas bien».