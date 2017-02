Regino: «Espero que la afición vaya al estadio el domingo»

Aunque Regino huye de una condición casi de cosalvador del Díter Zafra, es obvio que ha sido uno de los pilares que han permitido que este histórico del fútbol extremeño no desaparezca. Tanto él, que acaba de incorporarse con los refuerzos inscritos ayer en la federación regional, como el capitán Alonso o Víctor Aguinaco han tenido mucho que ver en este milagro. Todos han actuado como facilitadores de las conversaciones, tanto con la opción del primer grupo de inversión que finalmente no vio la luz como con la segunda que realmente ha ejercido como salvavidas, la de los empresarios azulinos. Justo en la puerta de la sede federativa, Regino Najarro hacía un llamamiento a la afición zafrense para que este descomunal esfuerzo de última hora no sea efímero. «Después de todo lo que ha pasado, animo a la afición y a todo el pueblo para que el domingo vaya al estadio. Gracias a Dios este histórico y honrado club se ha salvado y ahora todo el mundo debe apoyarlo», expresaba el jugador en referencia a los nuevos tiempos que se avecinan.