El Cacereño no mueve ficha y cierra filas en torno a su plantilla

«Hemos intentado hasta el final traer refuerzos, no simples fichajes. No hemos querido hacer movimientos de cara a la galería, sino mejorar realmente lo que ya había. De nada nos habría servido dar salida a jugadores que están rindiendo bien si lo que vas a traer es parecido, como han hecho otros equipos. Confiamos en esta plantilla». Así defendía ayer el director general del Cacereño, Rafael Rojas, la decisión de no mover ficha con jugadores sénior para reforzar la delantera.

Según mantiene, en los últimos días se habían producido contactos con varios jugadores contrastados que finalmente han optado por recalar en equipos de Segunda B y alguno de ellos incluso en el extranjero. Tras el cierre del mercado, tampoco se baraja por ahora dar la baja a alguien para tener una ficha libre y contratar más adelante a algún futbolista en paro. Así, la única vacante que le queda al Cacereño es la de un jugador sub-23.

A sabiendas de que la postura del club puede resultar impopular entre ciertos sectores de la afición, sobre todo tras los dos últimos resultados negativos y la acuciante falta de gol, Rojas está convencido de que la actual plantilla puede cumplir con creces los objetivos propuestos y cierra filas en torno a los jugadores del equipo: «Si hemos estado líderes veinte jornadas no es por casualidad, como pueden pensar algunos. Todos los equipos pueden pasar por un bache. El Badajoz ya lo pasó y ahora nos ha tocado a nosotros. Lo que está claro es que no íbamos a fichar por fichar», expresa el directivo. Y no es el único, ya que el todocampista Aarón también envió ayer a través de las redes sociales un aviso a navegantes: «Los mejores fichajes son recuperar a Nando González, Fran Minaya, Martins y Kevin. Y así todos seremos más fuertes», espoleó el capitán del equipo verde.

Tras la jornada de descanso de ayer, la plantilla regresará hoy al trabajo con la intención de que Martins y Kevin puedan comenzar a ejercitarse con el grupo tras la ausencia de ambos en Pueblonuevo del Guadiana el pasado domingo. El primero se recupera de un virus estomacal, mientras el delantero argentino podría comenzar a probar sus sensaciones tras resentirse hace un par de semanas de una lesión. El que ya está a punto de coger ritmo de competición es Nando González, que ya tiene superada su lesión de rodilla. En cambio, Fran Minaya todavía tendrá que esperar alguna semana más para reaparecer.

Por otra parte, los jugadores Edu Moya, Kevin y Juanfran visitaron ayer a los alumnos del Colegio Extremadura, que será este domingo el centro educativo invitado al partido frente a La Estrella.