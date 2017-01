El Badajoz plantea su conversión en SAD como apuesta de crecimiento

El fútbol extremeño parece estar de moda. Grupos inversores han puesto sus miras en clubes de la región y el Badajoz no se escapa a ese interés como equipo apetecible. Pero con un matiz relevante. La entrada de capital en la entidad blanquinegra sólo se produciría con la conversión en Sociedad Anónima Deportiva y para dar ese paso se requiere de la aprobación de sus socios.

Pero la directiva ya puso este asunto sobre la mesa en la asamblea general del viernes. «Se explicó una serie de opciones que estamos barajando para el crecimiento del club y entre ellas está la de la transformación en Sociedad Anónima», expone Pablo Blázquez, aunque aclara que esta propuesta no tiene nada que ver con la existencia de posibles interesados en entrar en el Badajoz. El presidente blanquinegro precisa que se trata de una apuesta de futuro para preparar un proceso que es obligatorio por la Ley del Deporte en Segunda División. «Estamos buscando el modo de que los socios sigan teniendo el poder del club. Plantear una Sociedad Anónima condicionada siempre a que el 51 por ciento pertenezcan a los socios que realmente han demostrado ser aficionados del Badajoz».

El dirigente del Badajoz insiste en que sacar el tema de la SAD no esconde ninguna maniobra detrás. «Ahora mismo el modelo está basado en ingresos de abonados y publicidad. Es posible el ascenso a Segunda B, pero tiene un techo. No se puede aspirar a más», explica.

Al margen de este planteamiento, Blázquez reconoce que hasta el Nuevo Vivero han llegado intermediarios tanteando el terreno. «Ha habido acercamiento de gente preguntando por la situación del club, pero nada concreto. Además, si no es Sociedad Anónima es complicado invertir. Hace dos años un grupo de Burgos se interesó, pero nada serio. Era una agencia de representación de futbolistas, nada firme», sostiene. Los siguientes en tocar las puertas son representantes de otro grupo venezolano. «Este miércoles tenemos una reunión con otro grupo, pero no le doy la más mínima importancia. No sé qué planes tienen ni sus intenciones», desvela. El último en asomarse por el Nuevo Vivero fue una agencia de representación de Irán para «colocar jugadores como inversión a coste cero para el Badajoz. Tuvimos uno a prueba, pero no se quedó».

Pero hablar de SAD en el Badajoz es como mencionar al diablo. «Estamos escamados de inversores y todo hay que tomárselo con mucha precaución. Antes que crecer está la sostenibilidad del club», apunta Blázquez.