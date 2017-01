La esperanza se asoma al Díter Zafra

La esperanza es lo último que se pierde y el CD Díter Zafra se aferra a ella porque puede que a última hora haya asomado un salvavidas que evite que el choque ante el Amanecer sea el último de una rica historia de 87 años de antiguedad. Este domingo se presentó por sorpresa en Sierra de Fuentes un grupo inversor que estaría dispuesto a sanear de las deudas al club segedano y gestionarlo, con lo que se frenaría en seco una extinción a la que conducía la asamble del viernes en la que no apareció un mecenas. Sólo se sabe que es gente del gremio, de varias ciudades de fuera de Extremadura y dedicada a la representación y formación de jugadores. Prefieren guardar su anonimato hasta que la operación esté cerrada, porque no lo está.

2 AMANECER

2 DÍTER ZAFRA CP Amanecer: Sergio, David Sánchez, Nieves (Tomás, m.86), Polo, José Antonio, Rai (Herrera, m.63), Manolo, Iván Guerra, Edinho, Vidarte y Víctor Guerra. CD Díter Zafra: Jesús Torres (Pinto, m. 89), Luis Durán, Dani, Aguinaco, Lau, Mena, Pitu, Albertino, Williams (José, m.69), Mendoza y Nacho. Goles: 1-0, m. 49: Vidarte. 2-0, m. 52: Víctor Guerra. 2-1, m. 61: Aguinaco (de penalti). 2-2, m. 75: Aguinaco (de penalti). Árbitro: Salcedo Pampano. Amonestó a los locales David Sánchez, Polo y Vidarte, y a los visitantes Jesús Torres y Dani. Incidencias: San Isidro. 350.

La negociación se centraba anoche en encontrar a gente de Zafra que pueda dar soporte institucional, ya que este grupo inversor se encargaría de la deuda -lo primero y más acuciante, unos 2.500 euros que se deben a la federación- y de la gestión más que de la representación. En esa asamblea del viernes, a modo de SOS, la directiva presentó su dimisión a la espera de que alguien se hiciera cargo de club. Al no presentarse nadie, se hace necesario que haya una cabeza visible en la entidad zafrense.

También hablaron con los propios futbolistas para escuchar de primera mano si éstos estarían dispuestos a quedarse en caso de que el acuerdo salga adelante, ya que la intención no es confeccionar un bloque completo sino completarlo incluso con jugadores en formación de la agenda de este grupo. No será obstáculo este requisisto pues el plantel, o lo que queda de él, acepta continuar. Son diez los jugadores que permanecen del primer equipo, contando a Javi Aranda, que no pudo estar por cuestiones familiares. Además, los supuestos inversores se han traído a su propio entrenador, comenta a este periódico Víctor Aguinaco, uno de los capitanes del equipo que está haciendo de portavoz ante los medios y que ayer fue protagonista del empate a dos en Sierra de Fuentes con sus dos goles.

Aguinaco afirma que no está culminada la salvación del Díter Zafra, pero que hay motivos para el optimismo, ya que entiende que los interlocutores son gente seria y han mostrado su interés. «Estamos buscando gente de la ciudad para que el club pueda estar representado. Este grupo pagaría la deuda y gestionaría el Díter, pero más en lo deportivo que en lo institucional. Es un histórico del fútbol y sería muy duro que desapareciera, creo que hay que tener esperanza», resume Aguinaco. En los mismos términos se expresaba en el partido para tranquilizar a la afición el primer capitán Sergio Alonso, quien además escribía en twitter: «Si se quiere y se lucha se puede @cdditerzafra hasta el final! El milagro se ha hecho realidad». Hay esperanza.