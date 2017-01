El Díter Zafra desaparece

Las lágrimas de Sierra de Fuentes finalmente no fueron aliviadas. El domingo lloró la expedición del Díter Zafra porque en San Isidro, feudo del Amanecer, disputaba el último partido de su historia. Y, por desgracia así será. El club segedano ha anunciado esta noche su desaparición tras los últimos intentos, ya casi desesperados, por salvarlo.

Un rayo de esperanza inundó la agonía de la entidad zafrense por la presencia en la localidad cacereña de un grupo inversor interesado en no dejarlo caer. Su intención era gestionarlo y utilizarlo como rampa para futbolistas pues el mencionado grupo es gente del fútbol vinculada a la representación y formación de jugadores, pero finalmente no hubo acuerdo y el Díter Zafra, 87 años después de nacer, ya es historia.

Esta noche se confirmaba lo peor. Las reuniones para determinar exactamente lo adeudado y quién se hace cargo de cada concepto no llegó a buen término. Empresarios de Zafra, el alcalde José Carlos Contreras, y el grupo de fuera de Extremadura interesado en su posible compra finiquitaron el encuentro que no evitaría lo que antes era casi inevitable. «Lo hemos intentado hasta el final, pero el grupo inversor ha decidido no llevar a cabo ningún proyecto», expresaba el twitter oficial del extinguido club.

Las deudas a jugadores, federación, árbitros, etc., la escasez de socios, apenas poco más de un centenar y la mínima ayuda por parte de instituciones y empresas autóctonas lastraron a este grande del fútbol extremeño, uno de los pocos que vieron nacer la Segunda B de dos grupos.

Los diez jugadores del primer plantel tienen ahora un día para encontrar equipo pues el plazo para inscribirse en la Federación Extremeña de Fútbol termina precisamente este martes. Los implicados, como Víctor Aguinaco, solicitan a la FExF una moratoria dada la especial situación que han atravesado esta semana. Los propios futbolistas azulinos se reunieron con el grupo inversor y les trasladaron su deseo de que contaran con ellos a la espera de una solución que no ha aparecido. En 2011 al Cerro de Reyes se le concedió una ampliación hasta el 11 de febrero ya que el club se extinguió el día 30 de enero, aunque en esa ocasión fue la federación nacional la que lo concedió.