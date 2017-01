Partido grande en el Nuevo Vivero

El Badajoz quiere asestar un golpe a la liga en el duelo ante el Cacereño dentro de dos semanas, pero antes deberá hacer los deberes esta tarde en su feudo ante un grande como el Jerez y en siete días, en la carretera, frente a otro que quiere serlo como el Calamonte. No será nada cómodo el primer obstáculo. El equipo templario visita el Nuevo Vivero (17.00 horas) con ciertas necesidades después de su reciente pinchazo en el Manuel Calzado ante La Estrella. No es norma habitual que los pupilos de Vázquez Bermejo fallen dos choques consecutivos así que se espera un adversario muy serio para este domingo en el coliseo blanquinegro. Serán más peligrosos pues está cara la pugna por las posiciones tres y cuatro con hasta seis equipos en siete puntos. Un rival que suele tener mejores prestaciones en campo propio y al que es complicado hacerle gol en tu propia casa. Las últimas victorias locales del Badajoz en el duelo directo fueron por la mínima.

BADAJOZ-JEREZ CD Badajoz: Isi, Chechu, Borrego, Pozo, Gallego, Parada, José Ángel, Herrera, Joaqui Flores, Gabri y Joselu. Jerez CF: Álex, Pedro Oliva, Ferreirinha, Barrero, Carlos Arias, Juan Germán, Toboso, Jorge Zafra, Miguel Pérez, Ramiro y Chema. Árbitro: Pavón Guillén. Estadio y hora: Nuevo Vivero, (17.00)

Si el Jerez no llega en su mejor momento tras el empate sin goles ante los santeños, la dinámica pacense es la contraria. Ha arrancado su particular Tourmalet con la parte alta de la clasificación con un contundente triunfo en Azuaga (0-3) con el que incrementa la moral de cara a lo que está por venir. Además, ya es historia el mal trago de la Copa Federación, con ese doble viaje a Lorca donde sólo tuvo validez el segundo. En el primero, para olvidar, el autocar se quedó a 30 kilómetros del destino, bloqueado por la nieve, y los intentos de 'darse de baja' en la competición no fraguaron en la RFEF, así que tocó un nuevo enfrentamiento intersemanal de esos que incomodan a los técnicos incluso aunque sirvan para dar minutos a los refuerzos y los jóvenes del filial.

Refuerzos de Badajoz y Jerez

Refuerzos porque el CD Badajoz se ha movido mucho en este mercado invernal, especialmente en el frente que ataque. Se fueron Marco Rosa -el sevillano ha sido fichado por la Sociedad Deportiva Ejea, según anunciaba ayer el twitter del club- más Jaume Vidal y fue incorporada la dupla cordobesa formada por un exalbinegro como Javi López y un exazulgrana como José Manuel. Dos arietes que competirán con Joselu, aunque el del Extremadura puede caer a banda. Fue fichado también otro ex como Amine, pero el tunecino no podrá participar ante el cuadro templario por asuntos burocráticos. Se caen de la lista también los convalecientes Javichu y Benítez.

El club blanquinegro no es el único que tiene caras nuevas. El Jerez miró al mercado y encontró al portero Peláez y al delantero Parri, que conoce bien este estadio por su pertenencia a CD Badajoz y Badajoz CF.

El Badajoz informa de que este encuentro ha sido declarado 'Día de Ayuda al Club', por lo que los abonados deberán adquirir su entrada para poder acceder al estadio. Las taquillas permanecerán abiertas desde las 15.45 horas y los precios para abonados serán de 3 euros en Fondo y 5 en Tribuna, mientras que para los no abonados suben a 10 euros en Fondo y 15 en Tribuna.

Un Badajoz que en la noche del viernes celebraba su Asamblea General Ordinaria, donde se presentó y aprobó el presupuesto para la actual temporada (342.000 euros) y se dio luz verde a la liquidación de cuentas de la 2015/16. También se trataron las vías de crecimiento para el futuro y la forma jurídica que deberá adoptar la sociedad deportiva, aunque dependerá de si es carne de Seguna B. Hoy toca dar otro paso.