El líder es blanquinegro

El Badajoz adelanta plazos en su asalto al liderato. No tendrá que esperar al duelo ante el Cacereño de dentro de dos semanas. Los verdiblancos cayeron 1-0 en el Antonio Amaya y los pacenses les arrebataron la privilegiada posición porque no fallaron ante un siempre complicado Jerez. Ahora son ellos los que la defienden. El gol de Pozo en la segunda parte hizo justicia a un partido en el que, pese a que los templarios también tuvieron sus opciones, fueron los locales los que se hicieron acreedores del triunfo.

Pese a las incorporaciones invernales en la delantera blanquinegra, Agustín Izquierdo seguía apostando por Joselu en punta, custodiado como enganche por Gabri, con Álex Herrera y Ruano en los costados. En el banquillo, mucho arsenal ofensivo con los cordobeses Javi López y José Manuel más el pacense Joaqui Flores y Rodao en caso de alguna contingencia defensiva. Por el Jerez, muchos conocidos del coliseo pacense como Jorge Zafra, Pedro Oliva, Carlos Arias o Juan Germán.

cd Badajoz 1- jerez 0 Ficha CD Badajoz: Isi Jareño, Chechu, Borrego, Pozo, Gallego, Parada, José Ángel, Ruano (Joaqui Flores (m.77), Álex Herrera, Gabri (Javi López, m.46) y Joselu (José Manuel, m.69) Jerez CF: Álex, Pedro Oliva, Ferreirinha, Barrero, Carlos Arias, Toboso (Miguel, m.89), Jorge Zafra, Juanito de la Cruz, Juan Germán (Pablo, m.86), Nauzet (Rodri, m.66) y Chema. Goles: 1-0, m.51: Pozo. Árbitro: Pavón Guillén. Amonestó por parte visitante a Pedro Oliva y Juan Germán; por parte local a José Ángel, Joselu, Chechu e Isi Jareño. Incidencias: Estadio Nuevo Vivero de Badajoz, ante unos 2.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del asistente extremeño de Tercera División Adrián Quijada Alcón. Agustín Izquierdo, sancionado, vio el encuentro fuera del banquillo, a medio camino de la grada.

La primera ocasión de la tarde fue para el cuadro visitante. Fallo defensivo en el corte de una contra templaria y Juan Germán lanza alto entrando como una moto desde el carril diestro. El Badajoz, sin ser claro dominador del juego, sí llevaba más la iniciativa, con escasas aproximaciones reseñables y comprobando que este encuentro era uno de esos de cocción lenta. El Jerez estaba muy bien plantado atrás, seña de identidad de este equipo que no concede nada al rival. El primer disparo albinegro no apareció hasta el minuto 18 y tuvo que ser a balón parado. José Ángel envió por encima del travesaño. Instantes antes, una buena galopada de Juanito de la Cruz por el flanco zurdo pudo asustar a la hinchada local, aunque la jugada al final quedó en nada.

El cuadro templario logra acercarse a la media hora de juego con el marcador intacto. Y eso que rondando el minuto 30 el Badajoz tuvo su mejor y doble ocasión hasta el momento con un disparo lejano de Ruano tras botar un saque de esquina y sobre todo con el remate de Gabri que cercano a la línea de gol sacó la defensa cuando el estadio cantaba el tanto. Los locales intensificaban su acoso con una triangulación entre Joselu y José Ángel que fue desbaratada en el último segundo. Eran los peores minutos de los jerezanos, cada vez más agazapados atrás a la espera del contraataque. En el 38 lo intentaría el central Pozo de cabeza, pero saltó antes de tiempo y el impacto con la testa se le fue muy arriba. El propio Pozo casi arma el lío ante la presión de Chema, que rozó quedarse en el uno contra uno ante Isi. Con el 0-0 los futbolistas se fueron a la ducha. Mismo resultado que en el choque del Manuel Calzado, aunque restaban todavía 45 minutos. Un resultado con el que el Badajoz era líder gracias al pinchazo del Cacereño ante el Pueblonuevo.

La reanudación arranca con el regreso al Nuevo Vivero de Javi López, que deja en la caseta a Gabri. Herrera protagonizó el primer acercamiento blanquinegro rematando algo elevado con la cabeza. Los locales mantenían la misma dinámica dominadora y los visitantes su hoja de ruta de permanecer resguardado a la espera de una oportunidad. El propio Javi López firmó la segunda en el 48 con una volea convertida en todo un reto. En el 51, el Badajoz logró el premio a su dedicación ofensiva tras un saque de esquina en el que Pozo aprovecha la peinada para batir con calidad a Álex. 1-0 y el liderato más cerca. El tanto dejó noqueado a los de Vázquez Bermejo y los pacenses pudieron aumentar la diferencia acto seguido.

Javi López no sería el único fichaje de enero que se estrenaba en el estadio blanquinegro. En el 69 Izquierdo daba entrada al ex del Extremadura José Manuel demostrando que ahora su plantel tiene muchas alternativas en punta. Los locales se afianzaban en el partido, y no únicamente con el balón en los pies. Defensivamente trabajaron como un bloque y presionaron la salida del rival. Apenas sufrieron, salvo en un fallido disparo en el área chica de Rodri, con todo a favor para sumar el empate. Le pegó horroroso mientras el estadio contenía el aliento. Ruano, muy aplaudido por el graderío tras su despliegue, dejó su extremo a Joaqui Flores, más mordiente y velocidad a la contra para los albinegros en su búsqueda de sentenciar el encuentro dado que el Jerez arriesgaba más.

En el 87 Javi López rozó un 2-0 que salvó Álex con una buena intervención cargada de reflejos. El Jerez apretaba. Era otro equipo, y los locales gozaban de autopistas hacia el área. Nadie marcó, se notó que faltan piezas por engrasar, pero la victoria la sumó un Badajoz que retoma el liderato. La grada lo celebró con gritos referentes al deseado ascenso. El líder es blanquinegro.