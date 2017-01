Jorge Zafra vuelve a su campo

El Badajoz recibe este domingo la visita de uno de los equipos históricos del fútbol extremeño en uno de los duelos más atractivos y exigentes de la Tercera y en sus filas llegan varios conocidos de la afición blanquinegra, con especial mención a Jorge Zafra. El barcarroteño es uno de los jugadores que más veces ha vestido la camiseta del Badajoz en sus dos etapas diferentes con 141 ocasiones entre Segunda (101), Segunda B (35) y Copa del Rey (5). «Para mí siempre es bonito jugar en el Nuevo Vivero y enfrentarme al Badajoz. Vas a un buen campo y a jugar contra un gran equipo. Además, están por delante de nosotros y siempre es un aliciente intentar ganarles. En mi opinión es el mejor equipo de la categoría. Es un partido que siempre gusta jugar», expone el centrocampista del Jerez.

Jorge Zafra Herrera (Barcarrota, 1978) regresa por sexta vez a un campo que conoce mejor que ningún otro. De hecho ha jugado 76 partidos en el Nuevo Vivero, el segundo que más veces ha pisado el césped del coliseo pacense. El primero es Álex Herrera con 97, repartidos en 80 con el CD Badajoz entre Segunda B (28), Tercera (48), fase de ascenso a Segunda B (1) y Copa del Rey (2); y otros 17 con la UD Badajoz entre Tercera (15) y fase de ascenso a Segunda B (2). «Es el mejor campo de Extremadura. A todo el mundo le gusta jugar ahí y más si has vestido la camiseta del Badajoz», señala el buque insignia del equipo templario. Con el Badajoz, Jorge Zafra disputó 71 encuentros en el Nuevo Vivero, desglosados en 50 en Segunda, 18 en Segunda B y 3 en Copa del Rey; uno como jugador del Algeciras (2004-05), otro con el Cerro de Reyes (2010-11) y tres visitas con el Jerez (2012-13 ante la UD Badajoz, 2013-14 ante el Badajoz CF y 2014-15 frente al CD Badajoz). La pasada campaña no pudo jugar el partido de liga por lesión, aunque estuvo en el banquillo para completar una convocatoria de 15 efectivos y tampoco participó hace dos ediciones en la semifinal de Copa Federación celebrada en el estadio pacense.

¿Despedida del Nuevo Vivero?

Camino de los 39 años puede que el de este domingo sea la última vez que juegue el Nuevo Vivero, aunque sigue siendo uno de los más destacados de la Tercera extremeña. «Llevo un par de años que lo iba a dejar, pero entre unas cosas y otras sigo aquí. Creo que este año sí que será el último, aunque en el fútbol hasta final de temporada pasan muchas cosas y no sé qué podrá ocurrir dentro de cinco meses». Por eso en esta ocasión sus sensaciones son diferentes y no puede evitar sentir cierto cosquilleo. «No sé si será el último, pero siempre es especial. Sabes que vas a pasarlo mal porque es muy difícil ganar allí y el Badajoz tiene un equipazo, pero gusta jugar en ese campo». El Nuevo Vivero tiene la oportunidad de disfrutar quizás por última vez de su clase y despedir como merece a una de sus leyendas.

Jorge Zafra apuesta por el Badajoz para el título. «Es un equipo muy fuerte y en esta segunda vuelta ha mejorado bastante con los fichajes. Ya en la primera vuelta era un equipazo y se ha reforzado bien. Lo veo como campeón. Le deseo lo mejor y espero que cumplan sus objetivos después de este partido por el Badajoz, los compañeros que tengo allí y por el míster Agustín Izquierdo que aparte de que es amigo ya se lo merece».

Peláez y Parri, al Jerez

El Jerez también se reforzado con el portero Peláez y el mediapunta Parri -con quien el de Barcarrota coincidió en el Cerro- en su objetivo de colarse entre los cuatro primeros. «Estamos cuatro equipos para dos plazas que quedan quitando a Badajoz y Cacereño. Otros años sólo nos han dejado una, pero este año tenemos la suerte de que dos plazas no tienen dueño y vamos a pelear hasta el final», sostiene Jorge Zafra.

Al Jerez este partido le llega con cierta exigencia de desquitarse y no descolgarse tras el empate en casa contra el colista. «Para nosotros eran tres puntos importantísimos, ahora tenemos que recuperar esos dos puntos fuera y nos hace ir a Badajoz con la obligación de ganar», asume el centrocampista templario. De haber ganado, el equipo de Vázquez Bermejo afrontaría este duelo de candidatos en puestos de promoción. «Eran tres puntos importantes porque sabíamos que el Azuaga tenía un compromiso difícil y no esperábamos el tropiezo del Don Benito. Perdimos una buena oportunidad no sólo para meternos arriba, sino también para ir un poco más tranquilos al Nuevo Vivero y sin esa necesidad imperiosa que tenemos ahora». Jorge Zafra cree que la emoción se mantendrá hasta el final. «En la segunda vuelta es difícil puntuar y hay muchos duelos directos. Si dejamos escapar otra oportunidad nos quedaremos fuera. Llevamos tres años jugando la fase de ascenso y aunque está difícil vamos a luchar por ello».