Las urgencias ahogan al Díter

El Díter Zafra lleva varias temporadas en el alambre, pero de momento siempre ha evitado su caída al precipicio. De hecho, el verano de 2014 fue el propio José Dolores García quien al tercer llamamiento de auxilio salvó in extremis a un Díter agonizante tras dimitir la gestora de Francisco Trigo.

La dimisión el lunes del entrenador Álex Martín, hecha efectiva este miércoles con su salida definitiva, sacó a la luz pública los problemas económicos que arrastra este club histórico del fútbol extemeño. Cuerpo técnico y jugadores denuncian el impago de diciembre y lo correspondiente a la gasolina. Víctor Aguinaco refleja la triste realidad del futbolista modesto. «Está claro que en Tercera no ganamos dinero, pero una cosa es que no vivas de esto y otra que te cueste dinero». El presidente aclara que sólo se les adeuda media mensualidad y el kilometraje y que la situación no es tan grave. «Se ha hecho una montaña de todo esto. Se ha creado mucho ruido alrededor, pero si hay alguien interesado y tiene la solución nosotros no vamos a ser ningún impedimento», expone José Dolores García, quien aclara que en el caso de no presentarse nadie seguirán gestionando una entidad fundada en 1930 y que desde 1975, salvo en tres temporadas (93-94, 94-95 y 95-96), siempre ha estado en categoría nacional.

Por ese motivo, su junta directiva ha convocado una asamblea extraordinaria para este viernes donde presentará su dimisión con el objetivo de que alguna candidatura se haga cargo del Díter. «Es el momento de dar paso a otras opciones y es el lugar donde intercambiar opiniones, no en los bares ni en las redes sociales. El viernes tiene que salir la unión entre socios, aficionados y directivos», apunta el dirigente azulino. En ese sentido, lamenta el escaso respaldo social que tiene el Díter. «Está claro que la situación es delicada porque solamente tenemos 170 socios y nos faltan apoyos. El tema publicitario va unido a los resultados deportivos y la realidad es que con la plantilla al completo somos los últimos, pero vamos a tirar hacia adelante», sostiene García.

Álex Martín había anunciado que se iría en el momento que le abonaran lo que le corresponde, pero este miércoles el técnico comunicó su marcha a la directiva. De esta forma y a la espera de lo que pueda suceder el viernes con el futuro del Díter, los técnicos del juvenil Ambrosio Domínguez y José Luis Montaño tomarán las riendas del primer equipo. «Esta directiva tiene alternativas, pero no se dará el paso de traer a otro entrenador para que luego no sea del agrado de la nueva junta gestora que pueda salir el viernes», precisa José Dolores García.

La plantilla poco a poco va perdiendo efectivos. Los últimos en dejar el club han sido Jurado, Sosa y Edu Reyes. La directiva mantuvo una reunión con los jugadores el martes por la noche para explicarles la situación. «Hemos intentado tranquilizarles. Los jugadores tienen asegurados sus sueldos hasta final de temporada, aunque no podamos garantizar que vayan a cobrar con regularidad. Hay cosas para acabar bien la temporada», reconoce García. Víctor Aguinaco es uno de los jugadores que se quedan. «Vamos a darle un voto de confianza a la directiva hasta el lunes y el domingo jugaremos por el club y la afición que no se merece lo que está pasando». Suena a ultimatum, pero queda poco margen de maniobra. «Si no hay una solución esta semana los jugadores hemos decidido que cada uno se busque la vida porque el 31 de enero se acaba el plazo de fichajes».

La sanción de 602 euros por no abonar al árbitro bloquea la llegada de refuerzos. Por ejemplo ha impedido el debut de Regino. «Tenemos una deuda pendiente con la Federación, pero no va a ser un impedimento para poder fichar, se resolverá en breve», admite el presidente. «A pesar de los rumores se siguen ofreciendo jugadores y entrenadores. El Díter es un club atractivo para el jugador porque hay fijos y primas».